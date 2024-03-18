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المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر المالية: تكلفة مشاريع الشراكة تنخفض 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالى “المالية” تستهدف الوصول إلى 3 ملايين فاتورة إلكترونية يومياً المشاط: البرنامج الجديد مع“فاو” ضمن إستراتيجية للتعاون بين مصر والأمم المتحدة “فيتش”: اتفاق“رأس الحكمة” يسهل توحيد سعر الصرف وعودة“التحويلات” والأموال الساخنة

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MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى العام المالي 2023/2022 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2022/2021 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى" />







السبت, مارس 2, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية بنوك المركزي للإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى 2023/2022 إلى 9.450 تريليون جنيه كتب : البورصة خاص الأربعاء 21 فبراير 2024

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى العام المالي 2023/2022 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2022/2021 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

وأظهرت نشرة إحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء حول تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال 2023/2022 مقارنة 2022/2021 أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي زادت بنحو 17% لتبلغ 5.512 تيرليون جنيه عام 2023/2022 حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 % مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي حيث استحوذ القطاع العائلي علــى نسبة 58.3 % مــن إجمالي الودائع المصرفية.

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وأضاف بلغت أرصدة الودائع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1.443 تريليون جنـيه عام2023/2022 بنسبة زيادة قدرها 51.1 % عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالي الودائع المصرفية.

وتابع بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 % عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 % مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% من إجمالي الودائع المصرفية.

وأضاف الجهاز ارتفعـــت أرصدة الائتمـــان المصــرفي لتبلغ4.802 تريليون جنيه عـــام 2023/2022 بنسبة زيادة قـدرها 34.5% عـن عــام 2022/2021، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر بتلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1.715 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 % عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1.340 تيريلون جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطــــاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وأشار إلى أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام ارتفعت إلى 1.502 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 % عن العام السابق، لارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1.338 تريليون جنيه بما يمثل 89.1%مــن إجمالـــي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% مـــن إجمالي أرصــــدة الائتمان المصرفي.

وتابع بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4.648 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لــدى الجهـاز المصرفي.