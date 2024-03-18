المركزي للإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى 2023/2022 إلى 9.450 تريليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى العام المالي 2023/2022 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2022/2021 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى" />
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية بنوك المركزي للإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى 2023/2022 إلى 9.450 تريليون جنيه كتب : البورصة خاص الأربعاء 21 فبراير 2024
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى العام المالي 2023/2022 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2022/2021 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأظهرت نشرة إحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء حول تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال 2023/2022 مقارنة 2022/2021 أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي زادت بنحو 17% لتبلغ 5.512 تيرليون جنيه عام 2023/2022 حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 % مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي حيث استحوذ القطاع العائلي علــى نسبة 58.3 % مــن إجمالي الودائع المصرفية.
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وأضاف بلغت أرصدة الودائع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1.443 تريليون جنـيه عام2023/2022 بنسبة زيادة قدرها 51.1 % عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالي الودائع المصرفية.
وتابع بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 % عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 % مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأضاف الجهاز ارتفعـــت أرصدة الائتمـــان المصــرفي لتبلغ4.802 تريليون جنيه عـــام 2023/2022 بنسبة زيادة قـدرها 34.5% عـن عــام 2022/2021، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر بتلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1.715 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 % عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1.340 تيريلون جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطــــاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وأشار إلى أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام ارتفعت إلى 1.502 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 % عن العام السابق، لارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1.338 تريليون جنيه بما يمثل 89.1%مــن إجمالـــي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% مـــن إجمالي أرصــــدة الائتمان المصرفي.
وتابع بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4.648 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لــدى الجهـاز المصرفي.
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