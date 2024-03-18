AliExpress تكشف الستار عن مجموعة من العروض الرمضانية في دول مجلس التعاون الخليجي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت منصة AliExpress، منصة التجارة الإلكترونية العالمية، عن توفير سلسلة من التخفيضات الرمضانية الحصرية والعروض المميزة للعملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. واحتفالاً بحلول الشهر الفضيل، تستعد AliExpress للارتقاء بتجارب المتسوقين خلال شهر رمضان المبارك على مستوى المنطقة.
وقال شنغليانغ ليانغ، المدير الإقليمي لمنصة AliExpress في دول مجلس التعاون الخليجي: "نلتزم في AliExpress، بتوفير أفضل تجربة تسوق لعملائنا حيث صممت عروضنا الرمضانية للارتقاء بمستويات القيمة وتعزيز راحة العملاء، ما يمنحهم الفرصة للاحتفال بالشهر الفضيل بسعادة أكبر مع عروضات استثنائية. ونقدم عمليات تسليم أسرع وشحن مجاني وتجربة إرجاع سهلة، مع التركيز على رضا العملاء باعتباره على رأس أولوياتنا".
استمتع بعروض وخصومات استثنائية في رمضان
استعد لروعة التسوق خلال تخفيضات رمضان وذكرى إطلاق AliExpress والتي تبدأ بمرحلة تمهيدية من 15 مارس وتستمر فترة العروض من 18 وحتى 27 مارس. وتقدم المنصة عروض جذابة وأسعار تنافسية مع صفقات تصل حتى 80٪ عبر مجموعة واسعة من المنتجات، ما يجعله الوقت المثالي لتخزين الضروريات وشراء المنتجات الرمضانية والانغماس في تجارب التسوق العلاجية.
ويمكن للمتسوقين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، توفير 4 دولارات لقاء كل 25 دولاراً يتم إنفاقها (أو توفير 16 ريالاً سعودياً لقاء كل 100 ريال يتم إنفاقها في المملكة العربية السعودية) على المنصة، وذلك كحد أقصى للخصم قدره 16 دولار (أو 64 ريال) لكل طلب. ويمكن للمستهلكين الاستفادة بأقصى قدر ممكن من هذه المناسبة لتسوق منتجاتهم المفضلة بأسعار تنافسية.
وتعزيزاً لتجارب العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ستوفر AliExpress رموز خصم لمزيد من التخفيضات بالإضافة إلى الخصومات خلال شهر رمضان المبارك. ومع أعلى تخفيض يصل إلى 46 دولار كحد أقصى (أو 180 ريال) من هذه الرموز ، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتوفير أكبر على الطلبات. من ناحية أخرى، فإن المنتجات المفاجئة الحصرية مع خصومات تصل إلى 99٪ تعزز مستويات التشويق عند تجربة التسوق.
وتهدف AliExpress لتقديم تجربة تسوق سلسة لعملائها، مع التركيز على التسليم الأسرع، وخدمة العملاء الممتدة خلال مرحلة ما بعد البيع، والإرجاع المجاني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن للمتسوقين في الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر والبحرين الاستمتاع بالشحن المجاني لطلبات "Choice" التي تزيد عن 40 دولار (أو 80 ريال في المملكة العربية السعودية) أو شحن أي طلب "Choice" مقابل 1.99 دولار فقط. وتتراوح أوقات التوصيل من 3 إلى 13 يوم عمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. توفر AliExpress تعويضا عن عمليات التسليم المتأخرة، والمبالغ المستردة لعمليات التسليم المفقودة/التالفة، مع تمديد خدمة العملاء لمرحلة بعد البيع إلى 90 يوماً.
وتواصل منصة AliExpress مع مجموعة واسعة من 72 مليون منتج، الارتقاء بقيمة المدفوعات، مع تعزيز ترابطها بمجتمع عالمي متنوع يضم أكثر من 300 مليون متسوق، وطرق دفع آمنة يفضلها العملاء في جميع أنحاء العالم.
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