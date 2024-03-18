شركة تطوير المربع الجديد في معرض MIPIM بفرنسا لجذب الإستثمارات الأجنبية

(MENAFN
- Weber Shandwick)
لاقت مشاركة شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات صندوق الأستثمارات العامة في معرض " MIPIM 2024"، الذي أقيم في مدينة "كان" الفرنسية اهتماماً من قبل المستثمرين وقادة صناعة البناء والتطوير العقاري ، حيث جمع أبرز القطاعات والجهات العالمية في قطاع التطوير العقاري، كشفت خلاله الشركة عن رؤيتها لإعادة تشكيل التنمية الحضرية.
هذا وسلط الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد، مايكل دايك، عن الفرص المتاحة للمستثمرين في أحدث داون تاون بمنطقة الرياض، يتناغم فيه الابتكار والتكنولوجيا، بالطبيعة والاستدامة على مساحة 19 كلم مربع، والذي سيصبح القلب النابض في منطقة الرياض.
وأضاف أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص التي توفرها الشركة وإسهاماتها في إعادة تشكيل التنمية الحضرية على نطاق عالمي، كونه يتفوق على العديد من الوجهات العالمية الأخرى.
هذا وقد حققت شركة تطوير المربع الجديد تقدماً في وضع الأسس لواجهة المكعب، المبنى الأيقوني الذي سيكون في قلب الداون تاون الحديث، من خلال حفر مساحة تبلغ أكثر من 4 مليون متراً مربعاً ، وهذا يشكل فرصة جاذبة للمستثمرين الذين سيكونون جزءاً من تطوير الداون تاون الحديث.
وعلى هامش المشاركة ، شارك مدير التطوير في الشركة توماس هاق، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف المستقبل الحضري"، تناولت الجلسة أهمية الاستثمار في المملكة، حيث استعرض القيمة الفريدة للمشروع، وأهميته في تطوير منطقة الرياض، والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية.
بدوره، سلط المدير الأول للتطوير السكني جيانكارلو فيلارتيجا، الضوء على المساهمات الكبيرة للمشاريع الكبرى في الاقتصاد السعودي، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " كيفية مساهمة المشاريع الكبرى السعودية في المشهد الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية السعودية 2030".
وباعتبار الداون تاون الحديث في منطقة الرياض أحدث الوجهات الرائدة في المملكة العربية السعودية، فهو يلعب دور رئيسي في تنويع الاقتصاد و ينسجم مع رؤية السعودية 2030، وتعد مشاركة الشركة بمثابة التزام ببناء مستقبل التنمية الحضرية، إلى جانب توفير العديد من الفرص النوعية الفريدة.
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