سايتكور تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بتجربة العملاء

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 فبراير 2024: استضافت "سايتكور"، الشركة العالمية الرائدة في برمجيات إدارة تجارب العملاء الرقمية، مجموعة رفيعة المستوى من عملائها من جميع أنحاء المنطقة، في فعاليات معرض التجربة الرقمية (Sitecore DX) في دبي والذي يهدف إلى تسليط الضوء على النطاق المتنامي من الحلول المبتكرة القائمة على السحابة، والتعريف أكثر بالدور الذي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تأديته في تحويل التجربة الرقمية للعملاء.
وكانت شركات رائدة مثل موانئ دبي العالمية" والعربية للعود وكلية البترجي الطبية من أبرز المشاركين في المعرض الذي شهد قيام ستيف تزيكاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة "سايتكور" بتسليط الضوء على حرص الشركة على مواصلة الابتكار في كامل محفظتها والالتزام بتقديم الحلول الميدانية المخصصة للمواقع، والخدمات المُدارة، وخدمات البرمجيات المقدمة كخدمة. وبدأ عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بجني ثمار الرحلة التحولية الرائدة التي أطلقتها الشركة للانتقال إلى منصات تجارب رقمية أكثر حداثة وقائمة على السحابة.
وتشمل التجارب الرقمية للعملاء جميع تفاعلات العملاء عبر شبكة الإنترنت مع علامة تجارية سواءً عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الجوالة وروبوتات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الافتراضية، حيث برزت هذه التجارب بصفتها العامل الرئيسي للتميز في العديد من القطاعات. وبحث عدد من خبراء "سايتكور" ضمن فعاليات الحدث كيفية نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل دفع عجلة إنتاج المحتوى وضمان التخصيص السريع بما يساعد في تحسين هذه التجارب.
وقال خوسيه فاليس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "سايتكور" الذي كان من ضمن المتحدثين خلال المعرض: "تسعى المؤسسات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط إلى خوض مسيرة تحول رقمي طموحة، وإننا فخورون لقدرة منصة ’سايتكور‘ الجديدة على تمكين المؤسسات من تحقيق الاستفادة من النطاق الكامل للفرص المتاحة".
وأضاف: "ستتمكن العلامات التجارية بفضل الهيكل الجديد المرن من سايتكور" الذي يشمل مكونات قابلة للجمع مع بعضها البعض، من توفير مجموعة من الوظائف المتقدمة مثل السحابة من أجل توليد الصور والنصوص، والتخصيص الذي يتيح فهماً أفضل لكيفية تفاعل العملاء مع المحتوى الذي يتم توليده عبر الذكاء الاصطناعي وبطريقة تطورية".
ويقوم عملاء "سايتكور" في الوقت الحالي بنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجموعة من العمليات المبتكرة مثل إنشاء المحتوى وتطويره ومن ضمن ذلك النسخ والصور الأولية، وذلك بناءً على الأصول المخزنة والتخصيص والبحث.
وبهدف تعزيز رحلة التحول الرقمي لعملائها، ستتعاون "سايتكور" مع "مايكروسوفت" من أجل دعم بائعي التجزئة خلال قيامهم بتحويل أعمالهم.
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت مؤخراً عن معاينة حلول جديدة لبيانات البيع بالتجزئة على منصة Microsoft Fabric التي تعد منصة تحليلات متكاملة وموحدة تجمع جميع أدوات وتحليلات البيانات التي تحتاجها المؤسسات من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من بياناتها ووضع الأسس اللازمة لحقبة الذكاء الاصطناعي التي نشهدها. كما تعد موصّلاً للبيانات ينقل بيانات التجارة الإلكترونية من OrderCloudالمقدم من "سايتكور" إلى منصة Microsoft Fabric بصورة آنية. وبموجب هذه البوابة الموحدة، يمكن لبائعي التجزئة الاطلاع على المعلومات والأدوات اللازمة لتحسين رضا العملاء وعمليات الشركات في جميع نقاط التفاعل بدءاً من واجهات المتاجر وصولاً إلى الإنجاز التام.
من جهته، أشار ديف أوفلاناغان، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات لدى "سايتكور" إلى الجهود التي تبذلها الشركة لتمكين الشركات من إنشاء حزمة التجارب الرقمية التي تلائم احتياجات أعمالها المحددة بدءاً من المحتوى ووصولاً إلى التجارة. وأوضح الكيفية التي يمكن من خلالها لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد الشركات على وضع العملاء في مركز اهتمام التجارب المرتكزة إلى المحتوى، وتحدث عن مسار تطور منتجات "سايتكور" الرائدة مثل XP و XM Cloud.
MENAFN18032024006633014413ID1107989259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.