أوتوميكانيكا الرياض 2024 يسجل زيادة قياسية في أعداد العارضين بنسبة 448%

(MENAFN
- Shamalcomms) الرياض، المملكة العربية السعودية، 18 مارس 2024: تستعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، لاستضافة معرض أوتوميكانيكا الرياض، المعرض التجاري الرائد في المملكة لقطاع خدمات المركبات في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2024، حيث ستشهد الدورة الأكبر حتى الآن مشاركة عدداً قياسياً من العارضين مع تم تأكيد أكثر من 280 عارضاً مشاركتهم، ومن المتوقع حضور أكثر من 8000 زائر خلال المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتشهد الدورة السادسة من المعرض، التي تشغل ثلاث قاعات في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض طلباً غير مسبوق من العارضين، بزيادة قدرها 448٪ عن الدورة السابقة، حيث تشمل فعاليات المعرض أكاديمية أوتوميكانيكا لمدة ثلاثة أيام، مما يوفر منصة مثالية لقادة الفكر والخبراء ومحترفي القطاع لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والتوجهات في قطاع السيارات في المنطقة، كما سيسلط اليوم الأخير من المعرض الضوء على التدريب والتطوير في قطاع خدمات المركبات ما بعد البيع كجزء من ورشة العمل التدريبية.
ويكتسب المعرض أهمية خاصة مع النشاط الكبير لسوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية والذي نمواً ملحوظاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.43٪ منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2027، ووفقاً لبيانات مؤسسة تك ساي الدولية لبحوث الأسواق فإن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو رؤية السعودية 2030 لصناعة المعدات الأصلية، حيث من المخطط إنتاج أكثر من 300,000 مركبة بين عامي 2020 و2030، مما يزيد الطلب على قطع غيار ومكونات سيارات الركاب.
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا النمو هو الإعلان الأخير بين هيونداي وصندوق الثروة السعودي، والذي سيشهد بناء منشأة تصنيع ستنتج 50 ألف سيارة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الزيادة العامة في مبيعات السيارات، والتقدم التكنولوجي، والتوقعات بالوصول إلى ثلاثة ملايين سائقة من النساء على طرقات المملكة بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض): "يعد أوتوميكانيكا الرياض المعرض الأبرز لسوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث يعرض أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح القطاع مع توفير منصة مثالية للتواصل والتعلم والمشاركة وممارسة الأعمال التجارية في واحدة من أكثر القطاعات أهمية وفي أكثر دول العالم نشاطاً."
من جهته أكد علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض): "نظراً لكون سوق خدمات المركبات السعودي الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أوتوميكانيكا الرياض يؤدي دوراً أساسياً في تسهيل فرص التواصل، وتوفير منصة لتبادل المعرفة وقيادة التعاون الاستراتيجي في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في المملكة العربية السعودية".
وأضاف حفني قائلاً: "هناك بلا شك طلب كبير على هذا النوع من المعارض، وهو ما تؤكده الزيادة الحادّة في الطلب من قبل العارضين واتساع نطاق الدول المشاركة الدولية الحريصة على تعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع".
وسيتم تمثيل أكثر من 26 دولة في المعرض، بالإضافة الى ستة أجنحة دولية، بما في ذلك: الصين وتايوان وتايلاند وهونج كونج وكوريا وسنغافورة.
وسيمثل العارضون دولاً عدة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والهند وباكستان، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية حضور كبير، حيث سيستحوذ العارضون السعوديون على 25% من إجمالي مساحة المعرض.
ومن بين العارضين السعوديين المشاركين لأول مرة، في المعرض شركة ريدلاين لخدمات السيارات و سيبورتس، ومشاريع الطاقة للبطاريات، وشركة مصادر الزيوت، ونفط الشرق، بينما تشمل قائمة الشركات العائدة للمشاركة في المعرض كلاً من: وكالة العربية للسيارات، الناصر لقطع الغيار، دي جي أوتو، شركة خبراء الفلاتر التجارية، شركة آفاق العالمية و أو2 بيرفورمانس.
وستتضمن الدورة السادسة من أوتوميكانيكا الرياض أيضاً سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.
ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض، حيث سيقام المعرض في الفترة الممتدة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
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