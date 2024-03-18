سنشري فاينانشال تطلق مبادرة "30 عملاً خيرياً في 30 يوماً" خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت شركة سنشري فاينانشال عن إطلاق مبادرتها بعنوان "30 عملاً خيرياً في 30 يوماً". تماشياً مع قيم الكرم والتضامن التي يغرسها شهر رمضان المبارك. حيث تهدف المبادرة التي تأتي انسجاماً مع جوهر الشهر الفضيل، إلى القيام بعمل خير كل يوم، وبالتالي السعي لإحداث فرق مجدٍ في حياة شخص ما.
وبالتعاون مع منظمات بارزة مثل جمعية الهلال الأحمر، وصحة دبي، ومؤسسة الحياة الذكية وغيرها، حددت الشركة مجموعة من المبادرات التي تتمحور حول الحفاظ على البيئة والاستدامة، والتثقيف المالي، والتبرع بالمواد الغذائية، والرعاية الصحية.
مفعمين بروح التعاطف والإحسان، بدأ موظفو سنشري فاينانشال في رحلة العطاء والمشاركة في سلسلة من المبادرات الهادفة مثل:
· تبرع الموظفين بالدم في صحة دبي: بدأ موظفو سنشري فاينانشال رحلتهم الخيرية في رمضان بحملة للتبرع بالدم في اليوم الأول، حيث تبرع 40 موظفاً بالدم والصفائح الدموية في مركز صحة دبي. تهدف هذه المبادرة الصادقة إلى إحياء الأمل لدى العديد من المرضى المحتاجين في مختلف مستشفيات الإمارات الذين يعانون من مشاكل صحية وحوادث.
· حملة الاستدامة: تواصل شركة سنشري فاينانشال تعزيز جهودها في مجال الاستدامة البيئية. فقد قامت هذا العام بتوسيع نطاق حملة زراعة الأشجار السنوية خلال شهر رمضان لتشمل غرس 100 شجرة. ولم يقتصر التزام الشركة على ذلك، بل امتد ليشمل التبرع بأكثر من 500 قطعة من الملابس القديمة والألعاب والكتب والأدوات المنزلية خلال الشهر الفضيل من خلال برنامج Thrift For Good. كما أسهمت الشركة في رعاية تعليم طفلين في مؤسسة Kisoro للأطفال في أوغندا. على صعيد آخر، أحرزت سنشري فاينانشال نجاحاً ملحوظاً في مجال إعادة التدوير، حيث تمكنت من إعادة تدوير حوالي 300 قطعة في مكبات النفايات، مما أدى إلى خفض بصمتها الكربونية بحوالي 6.12 كجم.
· حملة التبرع بالغذاء بالتعاون مع الهلال الأحمر: بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ستشارك سنشري فاينانشال في توفير 1000 صندوق وجبة إفطار سيتم توزيعها في مواقع محددة بالإضافة إلى مخيمات العمال. تهدف هذه المبادرة - من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية - إلى ضمان حصول الأفراد على وجبات غذائية مغذية خلال شهر رمضان.
وفي تعليقه على هذه المبادرة قال السيد بال كريشن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنشري فاينانشال: "يحمل شهر رمضان المبارك أهمية كبيرة بالنسبة لنا. إنه الوقت المناسب للتحلي بروح العطاء والسعي لإحداث فرق حقيقي لمن هم في حاجة. حيث تلقى المبادرات التي قمنا بإطلاقها تحت شعار صحة، ثروة، وسعادة، والآن مع حملة "30 عملاً خيرياً في 30 يوماً" رضا واسعاً.. لذلك، قررنا هذا العام أن نتخذ هذه القفزة النوعية والكمية. حيث تكمن الفكرة في القيام بالمزيد والمزيد قدر الإمكان لجعل كل يوم من شهر رمضان مميزاً. وتسعى عائلة سنشري فاينانشال إلى إطلاق تأثير مستدام من أعمال الخير وبث روح العطف والرحمة من خلال هذه الخطوات البسيطة".
بالإضافة إلى ما سبق، فقد أعدت الشركة سلسلة من المبادرات الأخرى مثل:
· المساهمة في غذاء ومأوى الكلاب الضالة: إدراكاً لأهمية الرفق بالحيوان، سيساهم فريق سنشري فاينانشال في تأمين المأوى والطعام للكلاب الضالة طوال العام. تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الرعاية والدعم للحيوانات المهملة، وتعزيز التعاطف واللطف داخل المجتمع.
· تنظيف الشاطئ بالتعاون مع أزرق الشرق الأوسط: انطلاقاً من تفانيهم في الالتزام بالاستدامة البيئية، سينضم 15 من موظفي سنشري فاينانشال إلى موظفي منظمة أزرق الشرق الأوسط في حملة تنظيف للشاطئ. التي تهدف من خلال إزالة القمامة والحطام من الشاطئ إلى حماية الحياة البحرية، والحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة شواطئنا. تسعى الشركة من خلال هذه المبادرة إلى غرس الشعور بالمسؤولية البيئية بين موظفيها وإلهام اتخاذ إجراءات إيجابية نحو كوكب أنظف وأكثر صحة.
· تكريم أبطال الطوارئ: أظهرت إدارة سنشري فاينانشال خلال شهر رمضان امتنانها الصادق لأبطال الخطوط الأمامية وخدمات الطوارئ من خلال تقديم سلال هدايا مميزة من الشركة.
· دعم مؤسسة دبي العطاء: في إطار برنامج مكافآت الموظفين السنوي، يحرص فريق سنشري فاينانشال على التبرع بعملات سنشري الخاصة بهم للمساهمة في توفير وجبات الطعام أو الكتب للأطفال في مؤسسة دبي العطاء.
تؤكد حملة "30 عملاً خيرياً في 30 يوماً" من سنشري فاينانشال على التزام الشركة الراسخ بالتعاطف وعمل الخير والمسؤولية الاجتماعية. وتتطلع الشركة من خلال هذه المجموعة المتنوعة من المبادرات إلى نشر الفرح والأمل والإيجابية في جميع أنحاء المجتمع، مما يترك أثراً دائماً يمتد إلى ما بعد الشهر الفضيل.
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