خيمة باب القصر الرمضانية تجتذب الزوار فنون شرقية تراثية تذهل الحواس ومجموعة واسعة من المأكولات الرمضانية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحولت الخيمة الرمضانية في فندق باب القصر، الى مزار لمحبي إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في اجواء من البهجة والفرح , حيث يستمتع الضيوف والزوار من مختلف الاعمار كل ليلة بالفولكلور والموسيقى التراثية والموشحات والايقاعات الشرقية بالاضافة الي المشاركة في أضخم برنامج للمسابقات الرمضانية تبثه على الهواء مباشرة اذاعة إمارات FM .
وباتت الخيمة الرمضانية الوجهة الأكثر روعة في العاصمة ابوظبي، والملتقى المفضل لسكان العاصمة ابوظبي وزوارها خلال الفترة مابين الافطار والسحور , لتناول الاطباق الشرقية والحلويات الرمضانية الشهيرة .
حيث بإمكان الضيوف الاستمتاع ببوفيه رائع بطول 70 مترًا مزينًا بمجموعة لذيذة من المأكولات الشهية التي تعكس جوهر شهر رمضان.
في كل ليلة رمضانية يستمتع الحاضرون بفنون شرقية تراثية تذهل الحواس، و بمجموعة واسعة من المأكولات الرمضانية التي يعدها طهاة الفندق المهرة.
ولإضافة المزيد من المرح والسرور تقدم الخيمة الرمضانية بفندق باب القصر باقات رائعة من العروض الترفيهية التي تحييها فرقة "التخت العربى المصري " بقيادة الموسيقار عماد لطفى , بما في ذلك عرض التنورة الراقص الساحر الذي يقدمه الفنان اسلام حسن , وعرض الدقة المراكشية المفعمة بالحيوية والايقاعات المغربية الاصيلة , وقد ارتقت التجارب الثقافية الغامرة بالحدث وخلق أجواءً لا تُنسى .
ويتخلل هذه العروض الفنية والتراثية برنامج مسابقات ثقافية كل ليلة تعده " اذاعة إمارات FM " من شبكة ابوظبي للاعلام وتبثه على الهواء مباشرة , بالتعاون مع فندق باب القصر , حيث يقدم الفندق عشرات الجوائز القيمة للفائزين .
وتعليقًا على هذه الفعاليات المميزة قال مرشد الشامسي المشرف على الخيمة الرمضانية في فندق باب القصر: " نسعى جاهدين لخلق تجارب لا تنسى يتردد صداها مع ضيوفنا لكي تبقى معهم كذكريات جميلة تدوم طويلاً ".
وأضاف " ان هذا الاقبال الكبير على الخيمة الرمضانية يؤكد الثقة والتقدير التي وضعها ضيوفنا الكرام في فريق العمل بفندق باب القصر، ويشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لاستضافة مثل هذا الحضور المميز كل ليلة للاحتفال بروح شهر رمضان المبارك في أجواء مليئة بالسعادة والفرح ".
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