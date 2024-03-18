سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات تشهد أعلى مستوى لأسعار الذهب منذ عشرة أعوام في 2023

(MENAFN
- Atteline) ● أسعار الذهب ستشهد زيادة كبيرة تصل إلى 25% في عام 2026
● التوقعات تشير إلى ملامسة سعر الذهب حاجز 3,000 دولار أمريكي في السنوات الخمس القادمة
● قيمة احتياطي البحرين من الذهب تبلغ 6.648 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2023
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 18مارس 2024: أوضح باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال إس إيه، أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الذهب ارتفاعاً ثابتاً على مستوى العالم في عام 2024، وتشير الأسعار إلى استمرار حمّى الذهب لا سيما وأنها تتأرجح بما يزيد قليلاً عن 2,100 دولار أمريكي، حيث تفيد تحليلات القطاع بتسجيل ارتفاعات قياسية وتحقيق مكاسب متواضعة. واستناداً إلى هذا الزخم، يتوقع معظم المحللين زيادة تدريجية في أسعار الذهب في عام 2025، مع زيادة مرتفعة تصل إلى 25% في عام 2026، وتوقعات بزيادة تصل إلى 3,000 دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وفي ضوء هذه التوقعات الإيجابية، أوضح باس العوامل التي تحتّم على المستثمرين الخبراء في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي اغتنام الفرصة للاستثمار في الذهب بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة فعالة.
ويهدف المشروع المشترك الحالي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا إلى مضاعفة شحنات الذهب بواقع أربع مرات خلال العام الجاري، لا سيما بعد شحن ذهب بقيمة تقارب 300 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وسيؤدي تحقيق ذلك إلى نقل ما بين 12 إلى 24 طناً من الذهب سنوياً من الكونغو إلى دولة الإمارات، حيث سيتيح تأثيره اللاحق للمستثمرين زيادة إمكانية الوصول إلى أحد الأصول التي أثبتت قيمتها عبر التاريخ، ويُستخدم في الوقت نفسه ملاذاً للتحوّط في حالات التضخم والانكماش.
تؤكد هذه الخطوة على التعاون الاستراتيجي وتعزز ثقة المستثمرين باقتصاد دولة الإمارات ومكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، وبالتالي زيادة الأنشطة الاستثمارية في قطاع الذهب الإماراتي المستقر والموثوق. وعلى الرغم من الانكماش بنسبة 15% الذي شهدته سوق التجزئة للمجوهرات الذهبية في عام 2023، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن المستثمرين في المعادن الثمينة شهدوا أعلى مستويات أسعار السبائك والقطع الذهبية منذ عشرة أعوام. ويدعم ذلك التوقعات الإيجابية المستقبلية، حيث يتوجب على المستثمرين مواصلة مراقبة حالة السوق بانتظار الظروف المواتية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كويمان: "من الضروري أن يدرك المستثمرون الأذكياء الفرق بين الاستثمار في الذهب وامتلاكه. وتقدم دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص مزايا استثنائية في سوق الذهب من خلال توفير التسوق المعفي من الضرائب وبأسعار تنافسية، مما يسهّل الحصول على الذهب بالمقارنة مع الوجهات العالمية الأخرى. ويتزايد إدراك المستثمرين في المنطقة لهذا الوضع الإيجابي، مما يتيح لهم الاستفادة من الموقع الجغرافي الملائم لتنويع محافظهم الاستثمارية، كما نشهد زيادة في المستثمرين المقيمين في البحرين ممن يتبعون هذا التوجه."
وحافظت البحرين على احتياطيات من الذهب خلال الربع الأخير من عام 2023، والذي يقدر بنحو 4.67 طن بقيمة 6.648 مليون دولار أمريكي، مما جعل سوق الذهب مكاناً آمناً وموثوقاً لتجارة المعادن الثمينة. وسيتواجد السيد باس كويمان في البحرين لتزويد المستثمرين في المنطقة بالإرشادات اللازمة، بالنظر إلى ضرورة تثقيفهم لتعزيز وضعهم المالي والمساهمة في الاقتصاد على نطاقٍ أوسع. كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة، منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، زيادة بنسبة 86% في العائد على الاستثمار وأكثر من 48 شهراً متتالياً من العوائد الإيجابية، لتتضاعف استثماراتهم الأولية بأكثر من الضعف.
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نبذة عن باس كويمان
شارك باس كويمان في تأسيس شركة التوريق دي إتش إف كابيتال للخدمات المالية عام 2020، ويشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأصول فيها. وأبدى اهتمامه في مجال ريادة الأعمال منذ أن كان صغيراً، حيث عمل في مجال التكنولوجيا وأسس شركة اتصالات أدت إلى إطلاق شركة بروكرتيم لخدمات الاتصالات الشاملة، والتي باعها عام 2015 ليبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي. وظف باس خبرته في التداول على مدار الأعوام السبعة الماضية في مساعدة عدد كبير من الأفراد والشركات لبناء ثرواتهم. وألف كتاب التداول والاستثمار في محاولة منه لتحقيق هدفه بجعل سبل تكوين الثروة متاحة للجميع بأسعار معقولة.
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