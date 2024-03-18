الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط ضغوط تضخمية

(MENAFN
) يتوقع المحللون بشكل واسع أن يختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى الاحتفاظ بمعدل الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل يوم الأربعاء، ,يأتي هذا القرار بينما يناقش صانعو السياسات توقيت القيام بتخفيضات محتملة في معدلات الفائدة، مما يشير إلى المرحلة التالية في جهودهم المستمرة لمواجهة ضغوط التضخم، فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 23 عامًا، حيث تتراوح الأسعار حاليًا بين 5.25 و 5.50 في المئة، في محاولة لتثبيت التضخم حول معدل الهدف البالغ 2 في المئة.
وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في التصدي لارتفاع الأسعار في العام الماضي، فإن البيئة الاقتصادية في عام 2024 واجهت عقبات جديدة، وشهدت الولايات المتحدة زيادة طفيفة في معدلات التضخم الشهرية، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية مستمرة، ومع ذلك، تقدم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية صورة مختلطة: بقي معدل البطالة منخفضًا، مما يشير إلى وجود سوق عمل قوي، ولكن نمو الأجور تباطأ. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2023 تجاوز التوقعات، مما يبرز صمود الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تشديد السياسة النقدية.
كذلك يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي نشر تحديث لملخص توقعاته الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع قراره بشأن معدل الفائدة يوم الأربعاء، وسيقدم هذا التحديث رؤى حول آراء صانعي السياسات بشأن المسار المستقبلي لمعدلات الفائدة لبقية العام، مما يوفر توجيهًا قيمًا للمستثمرين والمشاركين في السوق، ومع توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحرص بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة ضغوط التضخم، فإن نتائج مناقشاته ستتلقى اهتمامًا كبيرًا من أجل الحصول على دلائل حول الإجراءات النقدية المستقبلية.
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