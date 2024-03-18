أسعار النفط الآسيوية تتزايد في ظل قلق الإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
) في المراحل الأولى من التداول الآسيوي اليوم الاثنين بتاريخ 18 مارس، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا، مستمرة في الاتجاه الصاعد الملاحظ خلال الأسبوع السابق، وهذا الارتفاع، الذي بلغ نحو أربعة بالمئة، كان نتيجة لتوقعات السوق بانخفاض الإمدادات، وبحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، كانت عقود نفط برنت الآجلة لشهر مايو قد ارتفعت بمقدار 32 سنتًا، مما يشير إلى زيادة بنسبة 0.37 في المئة، مع وصول الأسعار إلى 85.66 دولار للبرميل، وبالمثل، شهدت عقود أبريل لنفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة قدرها 40 سنتًا، أو 0.49 في المئة، لتصل إلى 81.44 دولار للبرميل.
كما أبرز محللون في بنك "إيه إن زد" القلق المتزايد من التوترات الجيوسياسية المستمرة، ملاحظين بشكل خاص تصاعد حملة الطائرات بدون طيار الأوكرانية المستهدفة لمصافي النفط الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذه الهجمات، التي اشتدت مؤخرًا، أسفرت عن حريق في مصفاة سلافيانسك في كراسنودار، وتعالج هذه المنشأة 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويًا، ما يعادل 170,000 برميل يوميًا، مما يسلط الضوء على الاضطرابات المحتملة في إنتاج النفط وشبكات التوزيع.
كذلك أضافت التوترات في الشرق الأوسط طبقة أخرى من عدم اليقين إلى ديناميات سوق النفط، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لغزو رفح، الموجودة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة والتي تضم أكثر من مليون نازح، وجذب هذا الإعلان انتباه المجتمع الدولي، وعلى الرغم من الضغط من حلفاء إسرائيل، بقي نتنياهو ثابتًا في قراره، مما يعقد المشهد والآمال في تحقيق السلام في المنطقة، وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه، مؤكدًا التأثيرات السلبية المحتملة لمثل هذه الإجراءات على الاستقرار الإقليمي وسعي تحقيق قرارات سلمية لصراعات طويلة الأمد.
في حين تؤكد هذه التجمعات من القلق بشأن الإمدادات والتوترات الجيوسياسية على التفاعل المعقد بين الأحداث العالمية وديناميات سوق النفط، ومع متابعة المعنيين عن كثب للتطورات في المناطق الرئيسية وتقييم تأثيراتها المحتملة على سلاسل الإمداد والاستقرار الجيوسياسي، من المتوقع استمرار التقلبات في أسعار النفط، مما يؤثر على المشاعر السوقية واستراتيجيات الاستثمار في الأيام القادمة.
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