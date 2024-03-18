حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- الثامن عشر من مارس

------------------

1962 - فرقة المسرح العربي تعرض أول أعمالها مسرحية (صقر قريش) من بطولة سعد الفرج وخالد النفيسي وعبدالحسين عبدالرضا ومريم الصالح ومريم الغضبان وغيرهم من الممثلين.

1975 - سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي يخضع لأسعار صرف سلة موزونة من العملات الرئيسية.

1978 - بدء العمل بأحكام قانون تنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في دولة الكويت بمقتضى المرسوم الأميري الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح بذلك القانون في 16 مارس 1976.

1993 - اللجنة الدولية المكلفة ترسيم الحدود الكويتية - العراقية تنجز دراسة خط الحدود البحرية بين البلدين.

2000 - وفاة الفنان والكاتب المسرحي حسين الصالح الحداد عن عمر ناهز 69 عاما وهو أحد أبرز رواد الحركة المسرحية الكويتية وأحد مؤسسي فرقة المسرح الكويتي.

2014 - المصور الكويتي علي الزيدي يحصل على المركز الأول لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي برعاية وحضور ولي عهد دبي راعي الجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

2016 - وفاة الفنان صالح الحريبي عن عمر ناهز 71 عاما وهو أحد أعمدة الحركة الفنية والغنائية في الكويت والخليج.

2018 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال زيارته للبلاد وسام (ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى) الذي يعد وسام الدولة الأعلى في أوكرانيا وأمير البلاد يقلد الرئيس بوروشينكو قلادة (مبارك الكبير).

2021 - الكويت تطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته الـ46 بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة الاحتلال الصهيوني ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنع إفلاته من العقاب.

2022 - انتخاب الدكتور تركي العتيبي رئيسا للجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى ليصبح أول طبيب كويتي منتخب يفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الجمعية.

2023 - فوز مرشح الكويت الرئيس السابق للاتحاد المحلي لألعاب القوى سيار العنزي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بعد تزكيته رئيسا لاتحاد غرب آسيا (2023- 2027) وفقا للنظام الأساسي الجديد للاتحاد القاري. (النهاية)