حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- الثامن عشر من مارس
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1962 - فرقة المسرح العربي تعرض أول أعمالها مسرحية (صقر قريش) من بطولة سعد الفرج وخالد النفيسي وعبدالحسين عبدالرضا ومريم الصالح ومريم الغضبان وغيرهم من الممثلين.
1975 - سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي يخضع لأسعار صرف سلة موزونة من العملات الرئيسية.
1978 - بدء العمل بأحكام قانون تنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في دولة الكويت بمقتضى المرسوم الأميري الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح بذلك القانون في 16 مارس 1976.
1993 - اللجنة الدولية المكلفة ترسيم الحدود الكويتية - العراقية تنجز دراسة خط الحدود البحرية بين البلدين.
2000 - وفاة الفنان والكاتب المسرحي حسين الصالح الحداد عن عمر ناهز 69 عاما وهو أحد أبرز رواد الحركة المسرحية الكويتية وأحد مؤسسي فرقة المسرح الكويتي.
2014 - المصور الكويتي علي الزيدي يحصل على المركز الأول لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي برعاية وحضور ولي عهد دبي راعي الجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
2016 - وفاة الفنان صالح الحريبي عن عمر ناهز 71 عاما وهو أحد أعمدة الحركة الفنية والغنائية في الكويت والخليج.
2018 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال زيارته للبلاد وسام (ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى) الذي يعد وسام الدولة الأعلى في أوكرانيا وأمير البلاد يقلد الرئيس بوروشينكو قلادة (مبارك الكبير).
2021 - الكويت تطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته الـ46 بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة الاحتلال الصهيوني ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنع إفلاته من العقاب.
2022 - انتخاب الدكتور تركي العتيبي رئيسا للجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى ليصبح أول طبيب كويتي منتخب يفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الجمعية.
2023 - فوز مرشح الكويت الرئيس السابق للاتحاد المحلي لألعاب القوى سيار العنزي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بعد تزكيته رئيسا لاتحاد غرب آسيا (2023- 2027) وفقا للنظام الأساسي الجديد للاتحاد القاري. (النهاية)
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