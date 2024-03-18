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سيؤول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه البحر الشرقي

3/18/2024 4:31:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 3 (كونا) -- قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الاثنين وذلك تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لسيؤول.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية القول ان بيونغ يانغ أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل طارت مسافة 300 كيلومتر وسقطت في البحر الشرقي.
ودانت الهيئة بشدة "إطلاق الصواريخ الذي يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".
ويعتبر هذا الإطلاق هو الثاني لكوريا الشمالية هذا العام منذ الإطلاق الأول في 14 يناير عندما اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسا حربيا يفوق سرعة الصوت.
كما أجرت بيونغ يانغ خمس جولات من اختبارات صواريخ كروز هذا العام مما أثار المخاوف بشأن أنظمة الأسلحة التي يصعب اكتشافها وإسقاطها.
ويأتي الإطلاق بعد أيام من اختتام سيؤول وواشنطن التدريبات العسكرية السنوية التي ركزت على تعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
ووصل بلينكن إلى سيؤول اليوم للمشاركة في (قمة الديمقراطية) وهي قمة وزارية تجمع كبار المسؤولين من نحو 30 دولة.(النهاية)

م ك / م ج ز




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