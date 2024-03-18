سيؤول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه البحر الشرقي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 3 (كونا) -- قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الاثنين وذلك تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لسيؤول.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية القول ان بيونغ يانغ أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل طارت مسافة 300 كيلومتر وسقطت في البحر الشرقي.
ودانت الهيئة بشدة "إطلاق الصواريخ الذي يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".
ويعتبر هذا الإطلاق هو الثاني لكوريا الشمالية هذا العام منذ الإطلاق الأول في 14 يناير عندما اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسا حربيا يفوق سرعة الصوت.
كما أجرت بيونغ يانغ خمس جولات من اختبارات صواريخ كروز هذا العام مما أثار المخاوف بشأن أنظمة الأسلحة التي يصعب اكتشافها وإسقاطها.
ويأتي الإطلاق بعد أيام من اختتام سيؤول وواشنطن التدريبات العسكرية السنوية التي ركزت على تعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
ووصل بلينكن إلى سيؤول اليوم للمشاركة في (قمة الديمقراطية) وهي قمة وزارية تجمع كبار المسؤولين من نحو 30 دولة.(النهاية)
م ك / م ج ز
MENAFN18032024000071011013ID1107989150
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