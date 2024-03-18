اقتصادي لبناني: انخفاض قيمة الليرة ساهم في انتعاش المنتجات المحلية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي

(مقابلة) بيروت - 18 - 3 (كونا) -– يتأرجح الوضع في الجنوب اللبناني بين الكر والفر في المواجهات العسكرية التي تتصاعد وتيرتها حينا وتتراجع احيانا اخرى متجاوزة "قواعد الاشتباك" وملقية بضلالها على مشهد اقتصادي واجتماعي يتحرك بغموض وحذر.

ولما كان الاقتصاد اللبناني الذي يعاني منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية حادة يتهادى على طريق التعافي جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر الماضي لتعيد لبنان الى حالة الاحجام والحذر.

وفي مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) قال رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ان القطاع الخاص في لبنان كان قد بدأ في العام 2023 الخروج "تدريجيا" من الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان موسم الصيف الماضي كان "مختلفا" عن الاعوام القليلة التي سبقته.

واضاف شقير ان الاقتصاد اللبناني "يعيش كل يوم بيومه" مشيرا الى ان صمود الاقتصاد واستمراره في ضوء الأوضاع غير المستقرة يعود الى أمرين الاول القطاع الخاص ونشاطه والثاني المغترب اللبناني الذي يرسل التحويلات المالية.

واوضح انه في وسط ازمة لبنان الاقتصادية فرص تمثلت في تحرك الصناعة اللبنانية التي "توسعت بشكل ملفت" مشيرا الى انه بين عامي 2022 و2023 تم افتتاح 780 مصنعا جديدا معظمها في قطاع الأغذية.

وذكر شقير انه في ضوء الازمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان قامت الكثير من المصانع المحلية بتوسيع انتاجها.

وبين انه قبل الازمة الاقتصادية كانت المواد التي تباع في الاسواق والتعاونيات اللبنانية تشكل 30 بالمئة منها "فقط" صناعة محلية والباقي يتم استيراده من الخارج "لكن الوضع قد تغير اليوم" اذ أصبح 60 بالمئة من المنتجات التي تعرض في الاسواق محلية الصنع.

وأشار الى ان هذا التغير يعود الى انخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الامريكي الامر الذي دفع المستهلك الى اللجوء للمنتجات المحلية لانخفاض أسعارها.

وأوضح شقير ان انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي "مكن وشجع" المصانع المحلية من تصدير انتاجها الى الخارج بسبب انخفاض التكلفة بالعملة المحلية.

وقال ان أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجنوب اللبناني هو قطاع الفنادق والسياحة بسبب المخاوف من تطور الاوضاع الامنية وتوسع الحرب الى الداخل اللبناني.

وبين ان من الاسباب التي "اثرت سلبا" ايضا على قطاع الفنادق في لبنان هي الغرف المستأجرة التي يملكها افراد لا يحملون صفة اعتبارية تجارية اذ تبلغ أكثر من 10 آلاف غرفة مشيرا الى ان هذا النوع من النشاط يحتاج الى اطار قانوني ينظم عمله.

واكد ان القطاع التجاري في لبنان بشكل عام تأثر بغياب "السائح الخليجي" الذي كان يزور لبنان في اوضاعه المستقرة طوال العام.

واوضح ان اقتصاد لبنان يعتمد بشكل كبير على دول مجلس التعاون سواء من جانب تصدير المنتجات الغذائية والزراعية اليها او الاستثمارات الخليجية معربا عن الامل في انتخاب رئيس جمهورية جديد "يعيد ثقة الاشقاء العرب في لبنان".

وقال شقير ان لبنان يحتاج الى قطاع مصرفي "فاعل وموثوق" من اجل اعادة جذب الاستثمارات الاجنبية.

وحول امكانية وجود خطة لدى الهيئات الاقتصادية في لبنان تمنع حدوث اي انهيار في بعض القطاعات كشف رئيس الهيئات الاقتصادية تقديم خطة تحفظ حقوق المودعين لدى المصارف.

واعتبر ان نجاح اي خطة اقتصادية في لبنان يجب ان ترتكز على تأمين حق المودع وتحديد مسؤولية كل طرف من أطراف الازمة.

واضاف شقير ان نجاح الخطة الاقتصادية يحتاج الى قرار سيادي في ظل شغور كرسي رئاسة الجمهورية في لبنان منذ أكثر من عام "ونحن كقطاع خاص سنسعى من اجلها مع اول حكومة جديدة".

واعتبر ان نشاط الهيئات الاقتصادية في لبنان ودورها ادى للحيلولة دون وصول بعض القطاعات الاقتصادية الى مرحلة "الانهيار الكبير" مشيرا الى ان الهيئات ومنذ العام 2020 عملت من اجل تحسين بعض القوانين التجارية والغاء بعض الضرائب "العشوائية".

وقال ان "في لبنان اقتصادين اثنين الاول شرعي والثاني غير شرعي" مشيرا الى ان "الارقام الرسمية تقول ان حجم الاقتصاد يبلغ حوالي 22 مليار دولار امريكي بينما الاقتصاد غير الشرعي أكبر بكثير".

وأعرب شقير عن ترحيبه بأي مستثمر اجنبي يعمل في لبنان بطريقة شرعية ووفق الانظمة والقوانين ذات الصلة مشددا على ان الاقتصاد غير الشرعي يؤدي الى الحاق الضرر في الاقتصاد اللبناني.

واشار الى ان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي ساعد الاقتصاد المحلي في الوصول الى "مستوى من الاستقرار".

ويعاني لبنان منذ اواخر عام 2019 من ازمة اقتصادية حادة والتي صنفت وفقا لتقرير (المرصد الاقتصادي) الصادر عن البنك الدولي بأنها ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن ال19.

وظل الاقتصاد اللبناني يراوح مكانه منذ بداية الازمة وسط محاولات عدة من قبل الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) لانتشاله من كبوته مصطدما بعوائق عدة منها اقتصادية واخرى سياسية وأمنية.(النهاية) ف ز / م ج ز