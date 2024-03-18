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تنظيم الاتصالات تنجز 27664 ألف بيان جمركي العام الماضي

3/18/2024 4:31:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- أنجزت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، 27664 بيانا جمركيا في مكاتبها الخارجية خلال العام الماضي 2023.
ووفق مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة، توزعت البيانات الجمركية المنجزة على 20898 معاملة في جمرك المطار، و5004 معاملات عبر جمرك العقبة، و1762 معاملة من خلال جمرك عمان.
وأظهرت المؤشرات أيضا أن الهيئة أصدرت العام الماضي 3590 موافقات نوعية، وبلغ مجموع إدخالات الأجهزة المتنوعة 2790 معاملة.
يذكر أن الهيئة منحت الصلاحيات اللازمة لموظفيها لإنجاز البيانات الجمركية إلكترونيا عن بعد، بعد ربط المعابر الحدودية والمراكز الجمركية على نظام التخليص الجمركي المحوسب.
--(بترا)
غ ح/أ م/ ف ج
18/03/2024 11:14:31

MENAFN18032024000117011021ID1107989148

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