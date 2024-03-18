وصول الدفعة الثانية من شاحنات المساعدات لشمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 آذار (بترا)- وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الليلة الماضية، إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن هذه الدفعة من المساعدات هي الأولى التي تصل شمال القطاع منذ 4 أشهر من المعاناة واشتداد حالة المجاعة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الدامية.
ووصلت الدفعة الثانية إلى مدينة جباليا شمال غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبَ القطاع وشماله، جاء ذلك بعد أن سمح الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بوصول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى المنطقة.
وسمح جيش الاحتلال بدخول 9 شاحنات مساعدات لشمال قطاع غزة، التي تضم بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، وتعد هذه الكمية ضئيلة مقارنة بحالة المجاعة التي يعاني منها أكثر من 400 ألف نسمة في المنطقة منذ 164 يوما بسبب الحرب العدوانية المتواصلة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ /س س
18/03/2024 11:02:49
MENAFN18032024000117011021ID1107989146
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