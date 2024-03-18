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وصول الدفعة الثانية من شاحنات المساعدات لشمال غزة

3/18/2024 4:31:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18 آذار (بترا)- وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الليلة الماضية، إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن هذه الدفعة من المساعدات هي الأولى التي تصل شمال القطاع منذ 4 أشهر من المعاناة واشتداد حالة المجاعة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الدامية.
ووصلت الدفعة الثانية إلى مدينة جباليا شمال غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبَ القطاع وشماله، جاء ذلك بعد أن سمح الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بوصول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى المنطقة.
وسمح جيش الاحتلال بدخول 9 شاحنات مساعدات لشمال قطاع غزة، التي تضم بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، وتعد هذه الكمية ضئيلة مقارنة بحالة المجاعة التي يعاني منها أكثر من 400 ألف نسمة في المنطقة منذ 164 يوما بسبب الحرب العدوانية المتواصلة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ /س س
18/03/2024 11:02:49

MENAFN18032024000117011021ID1107989146

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