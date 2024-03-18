البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا) - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الاثنين، يأتي الإصدار بعنوان "العيش المشترك بين الأديان في الأردن" ويتكون من 4 طوابع، قيمة الفئة الواحدة 50 قرشا، وقيمة المجموعة 2 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.50 دينار.

ويركز الإصدار "العيش المشترك بين الأديان في الأردن" على نشر مبادئ المحبة والوئام والتسامح من خلال إظهار دور العبادة في مدن ( إربد، مأدبا، السلط، عمان).

ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوفرها في مديرية بريد العاصمة في: مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، وفي اربد من خلال مكتب بريد اربد المركزي ومكتب بريد أم قيس ومكتب بريد عجلون، وفي مكتب بريد مأدبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك المركزي، ومكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد ماحص والفحيص.

-- (بترا)

غ ح/ب ط

18/03/2024 10:48:21