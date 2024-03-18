إعلام غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 آذار (بترا) - أكد مكتب إعلام غزة الحكومي، فجر اليوم الاثنين، أنّ اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشّفاء الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله، جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.
وقال المكتب، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنّ جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى، وشرع بإطلاق النار داخل المجمع، ما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، وهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، في جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة، ومازال يبيّت النية بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.
ودان المكتب، بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، واعتبره جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي وخارقة للاتفاقيات الدولية وجريمة ضد الإنسانية.
وحمل جيش الاحتلال والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب المكتب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات، داعيا إلى الضغط على هذه المؤسسات لوقف الجرائم المُنظمة والمخطط لها في إطار خطَّة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
18/03/2024 09:54:15
MENAFN18032024000117011021ID1107989142
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