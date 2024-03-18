إعلام غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 آذار (بترا) - أكد مكتب إعلام غزة الحكومي، فجر اليوم الاثنين، أنّ اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشّفاء الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله، جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.

وقال المكتب، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنّ جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى، وشرع بإطلاق النار داخل المجمع، ما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، وهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، في جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة، ومازال يبيّت النية بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.

ودان المكتب، بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، واعتبره جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي وخارقة للاتفاقيات الدولية وجريمة ضد الإنسانية.

وحمل جيش الاحتلال والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب المكتب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات، داعيا إلى الضغط على هذه المؤسسات لوقف الجرائم المُنظمة والمخطط لها في إطار خطَّة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

18/03/2024 09:54:15