انخفاض الذهب 0.4 % مع صعود الدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا) - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2147.89 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2151.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 932.45 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.01 دولار للأوقية.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
18/03/2024 08:58:44
MENAFN18032024000117011021ID1107989141
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