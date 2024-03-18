انخفاض الذهب 0.4 % مع صعود الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا) - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2147.89 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2151.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 932.45 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.01 دولار للأوقية.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

18/03/2024 08:58:44