غزة : 9 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجرا، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، ووقوع عدة إصابات بعد محاصرة الاحتلال مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، كما اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع نتيجة القصف الاسرائيلي.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة فلفل في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق وسط وغربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت الزوارق الاسرائيلية قذائف شمال غرب مخيم الشاطئ.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، في حين بلغت حصيلة الإصابات 73,676، و لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد / أغ / س س

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18/03/2024 08:53:11