غزة : 9 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجرا، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، ووقوع عدة إصابات بعد محاصرة الاحتلال مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، كما اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع نتيجة القصف الاسرائيلي.
وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة فلفل في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق وسط وغربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت الزوارق الاسرائيلية قذائف شمال غرب مخيم الشاطئ.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، في حين بلغت حصيلة الإصابات 73,676، و لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد / أغ / س س
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18/03/2024 08:53:11
MENAFN18032024000117011021ID1107989140
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