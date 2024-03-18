روسيا : فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 18 آذار (بترا)-أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصوله على 87.3% بعد فرز 99.5% من الأصوات.

وقالت اللجنة في بيان صحفي " حصل نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي الروسي على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي على 3.20% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب "الناس الجدد. على3.81% من الأصوات".

وكانت صناديق الاقتراع قد اغلقت في روسيا مساء أمس الأحد بعد ثلاث أيام من فتحها أمام الناخبين لاختيار رئيس لولاية تمتد إلى 6 سنوات.

-- (بترا )

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18/03/2024 08:42:05