روسيا : فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 18 آذار (بترا)-أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصوله على 87.3% بعد فرز 99.5% من الأصوات.
وقالت اللجنة في بيان صحفي " حصل نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي الروسي على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي على 3.20% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب "الناس الجدد. على3.81% من الأصوات".
وكانت صناديق الاقتراع قد اغلقت في روسيا مساء أمس الأحد بعد ثلاث أيام من فتحها أمام الناخبين لاختيار رئيس لولاية تمتد إلى 6 سنوات.
-- (بترا )
س ح / س س
18/03/2024 08:42:05
MENAFN18032024000117011021ID1107989139
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