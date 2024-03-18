ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات
التاريخ
3/18/2024 4:31:19 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4 بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 3 سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود نيسان لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 10 سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
18/03/2024 08:41:47
MENAFN18032024000117011021ID1107989138
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