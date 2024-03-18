ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4 بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 3 سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود نيسان لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 10 سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

18/03/2024 08:41:47