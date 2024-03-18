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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات

3/18/2024 4:31:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4 بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 3 سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود نيسان لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 10 سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
18/03/2024 08:41:47

MENAFN18032024000117011021ID1107989138

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