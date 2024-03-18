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93 كيلوغراما الهدر الغذائي لكل فرد بالأردن

3/18/2024 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - أطلق وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي، خالد الحنيفات الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء أمس في مبنى الوزارة.
وأشار الحنيفات، الى ان الطريقة التي ننتج ونستهلك الغذاء بها، أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة، فبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، الا ان هناك حوالي 800 مليون جائع يعيشون بيننا وهذا العدد آخذ في الازدياد.
وتابع : وفي الوقت نفسه، يهدر العالم 931 مليون طن من الأغذية المنتجة سنوياً أي ما يعادل ثلث غذائه، دعونا نفكر في كمية الموارد المستخدمة لإنتاج هذه الكمية، والأهم من ذلك كم سيكون مدى تأثير خفض الهدر بنسبة 50 ٪، على تحسين أوضاع الأمن الغذائي العالمي.
وقال الوزير الحنيفات في حين يقدر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل.
وزاد: يعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.
وفي الأردن الذي يعد فقيرًا مائيًا، قال الحنيفات، فإن فقدان وإهدار الأغذية لهما تأثير مضاعف على المياه، كما يمثلان أيضا إهدارا للموارد المستخدمة في الإنتاج مثل الأراضي والطاقة والمدخلات، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة للأعباء المالية التي تضاف على المنتجين، والتجار، والمستهلكين.
وأشار الحنيفات، الى ان "مبادرة لا لهدر الغذاء" تتضمن خريطة طريق واضحة والعديد من الأنشطة منها أولا: إطلاق البرنامج التدريبي الإبداعي لتحدي هدر الغذاء والذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة سيواس السويسرية، وقد ركز الهاكاثون على مسارين الريادي والبحثي حيث يهدف المسار الريادي لتعزيز حلول مبتكرة لإدارة هدر الغذاء والحد منه، حيث تلقى المشاركون تدريبًا شاملاً حول كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عمل مستدامة.
كما يهدف المسار البحثي، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات، لتطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاء، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر.
وتابع: تقدم للهاكاثون 37 فريقا/متسابقا من جميع المحافظات وتم اختيار أفضل خمس أفكار ابتكارية لخمس فرق، حيت عملت لجنة خبراء، تضم ممثلين من ووزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات ومؤسسة سيواس وبرنامج الأغذية العالمي، بتقييم شامل باستخدام مجموعة من المعايير، وقد تم منح الفرق الفائزة 55 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم الابتكارية.
وأضاف ثانيًا: تمكين مبادرات إدارة هدر الغذاء، حيث يعمل مجلس الأمن الغذائي حاليًا عبر وزارتي الزراعة والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، على تأسيس اتحاد نوعي يضم الجمعيات التي تُعنى بأعمال الهدر الغذائي، حيث سيتم بناء هذه المظلة لمأسسة وحوكمة وتنسيق أعمال المبادرات والجمعيات التي تعنى بالمهدر من الغذاء، وقد تم في هذا السّياق تحديد 15 مبادرةً محلية لإدارة الهدر الغذائي، كما تم إعداد تقرير عن التَّحدّيات التي تواجه تلك المبادرات.
وأشر الوزير ثالثًا: بالقول إن الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء، سيتم إطلاقها من خلال مجلس الأمن الغذائي وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مدتها سنة واحدة، تستهدف الأُسر والعائلات، والمطاعم والفنادق والقطاعات الأخرى.
وتهدف الحملة وفقا للحنيفات لرفع مستوى التوعية العامة بهدر الغذاء، وحجمه وتأثيره، وللتصدي للممارسات والسلوكيات السلبية التي تؤدي لهدر الغذاء.
والمرحلة الثانية، تهدف لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية التي تؤدي لحدوث هدر الغذاء، عبر التوجيه الاجتماعي والسلوكي، ستركز الحملة التوعوية على مشاركة المؤسسات الإعلامية عبر التقارير الإخبارية وبرامج الطبخ وإعلانات ومقابلات، والمؤسسات الدينية عبر خطب الجمعة وعظة الأحد والإذاعة والجامعات والمدارس وإدراج مواضيع هدر الغذاء في الإذاعة المدرسية، لتوعية الطلاب وتعريفهم في المشكلة وآثارها على البيئة والمجتمع ورش عمل وفيديوهات قصيرة لتعريف الطلاب والكادر التعليمي بحجم تحدي هدر الغذاء.
بالإضافة لتنظيم مسابقة طلابية على مستوى المملكة، والتي تمثل فرصة فريدة لتمكين الطلاب في جميع أنحاء المملكة من إيجاد حلول لمعالجة مشكلة هدر الغذاء.
وأكد الحنيفات أن الحملة وضمن النشاط الثالث لمبادرة لا لهدر الغذاء، ستعمل على تنظيم الجهود لصناعة ثقافة وقف هدر الغذاء عبر المدارس والمساجد والكنائس، ووسائل الاعلام والاتصال والحواضن الاجتماعية وصولا لهدف تخفيض الغذاء، لـ50 % حتى عام 2030.
وأشار إلى أن مسؤولية الجميع، بتبني الحملة خاصة في ظل أزمة المناخ وانخفاض الإمداد والصراعات التي نشاهدها يوميا وأثر نقص الغذاء على المجتمعات التي تشهد حروبا وبالأخص الحرب الظالمة على غزة.
من جانبه بين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، أن الوزارة جاهزه للتعاون مع الحملة من خلال الخطب والدروس الدينية وتحت عنوان البعد عن الإسراف وحفظ النعمة وبالأخص في شهر رمضان الفضيل.
من جانبه، أشار وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين إلى أن وقف الهدر هو جزء من خطاب الحكومة، وأن الوزارة ستتعاون في وضع خطة وطنية إعلامية تستهدف المجتمع برسالة واضحة لأرقام الهدر وأثرها المستقبلي والحاجة الى تصويب السوكيات في كافة القطاعات.
بدوره، أكد الأب نبيل حداد، أن هذه الحملة تمثل تكريما للفقراء واحتراما للنعمة والاستعداد للتعاون مع الحملة عبر الرسائل والعظات، وصولا لدعم وتطوير المبادرة خاصة في ظل بداية الصوم المسيحي.
وثمن نقيب الفنانين محمد العبادي، جهود الحملة وأكد على دعم النقابة للحملة عبر الرسائل الفنية المباشرة التي تؤثر بالمجتمع وتصنع ثقافة لدى الأسرة الأردنية.

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