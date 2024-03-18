انخفاض ملموس على الحرارة وزخات مطرية اليوم وغدا



ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع ان تكون الهطولات المطرية غزيرة أحياناً، خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد وحبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة في بعض المناطق ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض اخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.



وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتدريجيا مع ساعات الليل تخف سرعة الرياح وتضعف فرص الهطول.



اما الأربعاء، ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط زحات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.



كما ويطرأ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6 وفي مرتفعات الشراة 15 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 10، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 24 - 16 درجة مئوية.-(بترا)