الكرملين يرفض زعم أرملة نافالني بأنه مات مقتولا

الكرملين يرفض زعم أرملة نافالني بأنه مات مقتولا
التاريخ
3/18/2024 4:29:01 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وكالة الإعلام الروسية الاثنين أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال تعليقا على مزاعم أرملة المعارض السياسي أليكسي نافالني إن زوجها قتل في سجن روسي، إن هذا لم يحدث.
وتقول السلطات الروسية إن نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، توفي في 16 فبراير/ شباط في سجن بالقطب الشمالي لأسباب طبيعية.
واتهمت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، بوتين بقتل زوجها.-(رويترز)
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