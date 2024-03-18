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الكرملين يرفض زعم أرملة نافالني بأنه مات مقتولا

3/18/2024 4:29:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وكالة الإعلام الروسية الاثنين أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال تعليقا على مزاعم أرملة المعارض السياسي أليكسي نافالني إن زوجها قتل في سجن روسي، إن هذا لم يحدث.


وتقول السلطات الروسية إن نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، توفي في 16 فبراير/ شباط في سجن بالقطب الشمالي لأسباب طبيعية.
واتهمت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، بوتين بقتل زوجها.-(رويترز)

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