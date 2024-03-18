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«مسودة قرار» أميركي تغضب حكومة نتنياهو

3/18/2024 4:29:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن غضبها وإحباطها من مضمون المسودة الأخيرة لمشروع القرار الأميركي الذي يفترض أن يتم تقديمه، قريباً، إلى مجلس الأمن الدولي، ويطالب صراحةً، ولأول مرة، بـ((وقف فوري ودائم للنار)) في غزة. وقالت إنها ((صُدمت بالمضمون الحاد لمسودة مشروع القرار الأميركي، ضد حكومة نتنياهو)).


وأوضحت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اطلعوا على نص المشروع رأوا أنه ((كُتب بلهجة حادة ضد اجتياح رفح، وطالب بوقف القتال في غزة فوراً ولفترة طويلة، مؤكداً أن هذا الاجتياح سيؤدي حتماً إلى المساس بأعداد كبيرة من المدنيين، وإلى خرق القانون الدولي)). وعدّ المسؤولون أن نصّ المسودة مناهض للسياسة الإسرائيلية ((بشكل غير مسبوق)) منذ بداية الحرب.


من جانبها، نقلت صحيفة ((معاريف)) الإسرائيلية، أن الأميركيين أبلغوا إسرائيل بأنهم لن يجروا أي تعديلات على النص، وسيطرحونه على مجلس الأمن، وسيسعون لتمريره في التصويت في أسرع وقت ممكن. وأضافت المصادر أنه في كل الأحوال سيكون ((مجرد طرح المشروع بنصه الجديد بمثابة صفعة لنتنياهو))، نظراً إلى أن واشنطن استخدمت في السابق حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات لمجلس الأمن؛ بسبب تضمينها الدعوة لـ((وقف فوري ودائم لإطلاق النار)).


في الأثناء، أكد نتنياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، أن الضغوط الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب تتصاعد على حكومته، غير أن ذلك لن يمنع الجيش من دخول منطقة رفح في غزة. وقال نتنياهو: ((سندخل رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة)).-(وكالات)

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