فلسطين تتهم إسرائيل بتعريض حياة البرغوثي للخطر في سجونها



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان وصل الأناضول إن "ما يتعرض له أسرانا في معتقلات الاحتلال من أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل هو قتل بطيء".



وأوضح أن "آخر هذه الممارسات الاحتلالية هو ما يتعرض له القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر".



وطالب الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بـ"التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورا".



وكانت إسرائيل اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".



وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشن إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، إلى جانب حملة تنكيل بالأسرى وقيادتهم في السجون مما أدى إلى وفاة 13 أسيرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)