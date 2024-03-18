جيش الاحتلال يعود لمهاجمة مجمع الشفاء الطبي



وتحدثت وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، عن نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع الاتصالات.



وقالت الوزارة إن النازحين محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ في مبنى 8، مشيرة لـ"سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ ...".



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن ما تقوم به قوات الاحتلال ضدّ مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.



وحمّلت الوزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل الشفاء.



وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "لا تزال تستخدم روايات مفبركة لخداع العالم ولتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي"، مضيفة أن "الهجوم العسكري الإسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمالي غزة".



وتحدثت قناة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن شن طائرات الاحتلال أحزمة نارية في محيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وتعرضه لحصار مطبق، وتعرض من يتحرك لإطلاق نار.



وقالت حركة (حماس) في بيان إن الاعتداء على المستشفى "جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم... باستهدافه مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".



وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الاحتلال ضد القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.



اشتعال نيران



وأشارت القناة إلى تمركز عدد من الدبابات الإسرائيلية على البوابة الرئيسة لمجمع الشفاء، واستمرار القصف في محيط المجمع الشفاء الطبي وحيي الرمال والنصر، واشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية في المجمع.



ونقلت قناة الأقصى، عن شهود عيان استشهاد عدد من الأشخاص برصاص قوات الاحتلال داخل المجمع وحوله غربي مدينة غزة.



وطلب جيش الاحتلال عبر مكبرات الصوت من الموجودين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة مغادرته، وفق القناة، كما سمع دوي انفجار مع تزامن إطلاق النار في محيط المجمع.



وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن جنودا "ينفذون حاليا عملية دقيقة في محيط مستشفى الشفاء"، مضيفا "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي حماس".



وفي بيان لاحق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعمل داخل مجمع الشفاء الطبي لإحباط "أنشطة إرهابية"، وإن قواتها في المجمع تعرضت لإطلاق النار.



وتحدث المكتب الإعلامي الحكومي، عن اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بالدبابات والطائرات المُسيّرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله، وقالت إن هذا الإجراء يعد "جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".



وأشار "المكتب إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار داخل المجمع مما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، وهدد حياة الآلاف من الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي".



وفي الموقع، أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس حدوث "عمليات جوية" على حي الرمال حيث يقع المستشفى، ووجود "دبابات" تحيط بالمبنى.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل هذا المستشفى في 15 تشرين الثاني الماضي، وبات المرفق يعمل حاليا بالحدّ الأدنى وبأقلّ عدد من الموظّفين.



وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاقتحام يعد "جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم هذا الفجر في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".



وطالبت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.-(وكالات)