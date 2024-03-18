مجازر وتجويع.. أيام غزة الدامية في أول أسبوع من رمضان



ومنذ حلول رمضان في 11 مارس/ آذار الجاري، شن الجيش الإسرائيلي هجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وتدمير العديد من المنازل السكنية في محافظات قطاع غزة، بما فيهم مدينة رفح رغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية على المدينة المكتظة بنازحين لجأوا إليها كآخر ملاذ "آمن" لهم..



ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل واصل جيشها استهداف المنتظرين للمساعدات الإنسانية في القطاع، ما أدى إلى مزيد من التصعيد والانتقادات الدولية لهذه الأفعال التي تنتهك الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.



وحل رمضان هذا العام، وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".



ـ مجازر متواصلة

خلال الأسبوع الماضي، ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي 61 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 602 فلسطينيًا وإصابة 1022 آخرين، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، السبت، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في منزل يعود لعائلة "الطباطيبي" غرب مخيم النصيرات (وسط)، وأسفرت عن مقتل 36 شخصًا، بينهم أطفال ونساء حوامل.



وأشار المكتب إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت 12 منزلًا آخر في مخيم النصيرات خلال نفس الليلة.



وفي 12 مارس الحالي، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مقتل نجم المنتخب لكرة القدم الشاطئية محمد بركات، الملقب بـ"الأسد"، في غارة إسرائيلية استهدفته في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك الاثنين الماضي.



ـ شح الطعام



وخلال الأسبوع الأول من رمضان، ارتفعت حالات الوفاة بسبب سوء التغذية من 25 فلسطينيًا إلى 27، بينهم رضع وشيوخ.



وفي 11 مارس الحالي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2000 من الكوادر الطبية في شمال القطاع لم يجدوا ما يفطرون عليه في أول أيام شهر رمضان.



وبعدها بيومين، أعلنت وزارة الصحة أن آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توفر الحليب الخاص بهم في شمال قطاع غزة، وطالبت المؤسسات الأممية ومنظمات حقوق الطفل حول العالم بتوفير الحليب للأطفال في تلك المنطقة.



ـ إنقاذ أمريكية



في اليوم الثاني من رمضان، نجحت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية، في إنقاذ الأمريكية ديبورا دراول، المقيمة في قطاع غزة بعد قصف الجيش الإسرائيلي لشقتها في مدينة دير البلح، وسط القطاع، وتدميرها بشكل كامل.



وقالت الأمريكية للأناضول عقب نجاتها: "ما يحدث في غزة ظلم. على جميع العرب والعالم أن يكونوا هنا للمساعدة، أنا هنا لأني لا أريد أن تأخذ إسرائيل كل غزة وفلسطين".



ـ مجازر طحين

وفي أول أيام رمضان، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوبي مدينة غزة.



وقال المكتب في بيان: "استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت، على شارع صلاح الدين للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية".



وفي حادثة مروعة أخرى، وقعت الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات جنوب شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة 155 آخرين.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، في بيان، إن هذه الممارسات الإسرائيلية تعكس "إصرارا على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا".



ووفق البيان، فإن "الجريمة الجديدة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي "ترفع أعداد الشهداء الذين استهدفوا وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت، وشارع الرشيد، إلى أكثر من 400 شهيد و1300 مصاب".



وفي اليوم الثالث من رمضان، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا لتوزيع المساعدات تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأعلنت "أونروا"، استشهاد أحد موظفيها وإصابة 22 آخرين في قصف إسرائيلي لمركز توزيع أغذية في الجزء الشرقي من مدينة رفح.



كما قتل الجيش الإسرائيلي الخميس، فلسطينيين اثنين يعملان في تقديم المساعدات بقصف سيارتهما في رفح.



بالإضافة إلى ذلك، شنت القوات الإسرائيلية غارات الخميس، على مركز آخر لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.



ـ استمرار الحصار



خلال الأسبوع الأول من رمضان، استمرت إسرائيل في فرض حصارها على قطاع غزة، حيث فرضت قيودًا على دخول المستلزمات الأساسية المهمة للبقاء على الحياة.



وفي أول رمضان، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية السرطان إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.



ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحا حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.



ـ إفطار على ركام

ومع غروب شمس غرة رمضان، تناولت عائلات فلسطينية في غزة، طعام الإفطار لأول مرة، على أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال حربها على القطاع، مخلفة مزيدا من مشاعر الألم والحنين لأوقات سابقة كانت المنازل عامرة في الشهر الكريم.



وبين الأطلال في مدينة رفح، افترشت عشرات العائلات الفلسطينية موائد الطعام، رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها في ظل الحرب، مع تخوفهم من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير للاجئين في القطاع.



والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصديقه على "خطط العملية العسكرية" المحتملة في رفح.



وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.-(الأناضول)