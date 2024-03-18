نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية العام الماضي



متصدرة ترتيب الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فيما انخفضت مستوردات الأردن من السعودية العام الماضي، بنسبة 11.6 بالمئة لتصل إلى 2.591 مليار دينار، مقابل 2.932 مليار دينار عام 2022.



ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن والسعودية العام الماضي نحو 3.575 مليار دينار، مقارنة مع 3.772 مليار دينار في عام 2022، وانخفض العجز التجاري للأردن مع السعودية العام الماضي ليصل إلى نحو 1.607 مليار دينار، مقارنة مع 2.092 مليار دينار في عام 2022.



وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يتمتع بفرص كبيرة في السعودية من خلال المشاركة في عدة قطاعات اقتصادية منها؛ قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، قطاع الخدمات، ولاسيما أن هذا الفرص تأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها العاصمة الرياض وبعض المدن الأخرى كمشروع مدينة نيوم.



وأضاف ستكون هنالك زيارة رسمية إلى تبوك بعد شهر رمضان المبارك لاستكشاف فرص التعاون والتشبيك بين مدينتي العقبة ونيوم، بالإضافة إلى لقاءات على هامش أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب في الرياض الذي سيجمع وفوداً اقتصادية كبيرة من البلدين.



وأشار إلى أنه سيتم في إطار تعزيز التعاون الثنائي، توقيع اتفاقية توأمة بين بعض الغرف التجارية الكبرى مثل غرفة الرياض، لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن السعودية كانت في عام 2022 أكبر شريك تجاري للأردن.



وأشار إلى أنه سيتم في وقت قريب الإعلان عن الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال السعودي الأردني الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.



ويصدر الأردن إلى السعودية اللحوم والأحشاء والأطراف المقطعة، وبيض الطيور، وبن محمص، ومحضرات وأصناف محفوظة من لحوم الأبقار، ومصنوعات سكرية، ومحضرات ومسحوق الكاكاو، وشوكولاتة ومحضرات غذائية، وثمار قشرية ومثلجات، فيما يستورد من السعودية المنتجات النفطية ومشتقاته ولفات مسطحة من الحديد، والألبان وقشدة والأجبان، وأنواعا مختلفة من الحليب، والمخيض، والتمور الطازجة والمجففة، ونشاء ذرة، وزيت فول الصويا وجزئياته، والزيوت النباتية، والدهون والشحوم الحيوانية والنباتية.-(بترا)