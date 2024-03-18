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كيف يمكن لقلة النوم أن تؤثر على حالتك المزاجية؟

3/18/2024 4:28:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عندما تُحرم من النوم قد يتأثر جهازك المناعي، وتجد صعوبة في تذكر الأشياء أو الاستمرار في التركيز، وذلك لأن النوم يلعب دورا رئيسيا في ضمان صحتك الجسدية والعقلية، وإذا لم تحصل على قسط جيد من النوم ليلا، فتوقع أن يتعكر مزاجك.
وفي تقريرها الذي نشره موقع "هيلث شوتس" الهندي، قالت الكاتبة ناتاليا نينجثوجام إنه على الرغم من أن النوم يمكن أن يؤثر على حالتك المزاجية، فإن الحالة المزاجية أيضا لها تأثير على جودة نومك.

كيف تؤثر قلة النوم على الحالة المزاجية؟
هناك تأثير قوي لجودة النوم على مزاج الشخص في اليوم التالي، وفي الواقع، هناك علاقة بين الحرمان من النوم وتغيرات المزاج، ويعد الغضب المتزايد أحد تلك الجوانب، فالأشخاص الذين يحصلون على قدر كافٍ من النوم كل ليلة يكون لديهم عدد أقل من الانفجارات العاطفية مثل الغضب، كما يظهرون أيضا سلوكا أقل عدوانية.

تؤثر قلة النوم على مشاعرنا، بحيث نصبح أكثر غضبا وسريعي الانفعال، وقال طبيب الأعصاب الدكتور براشانت ماخيجا إن أدمغتنا تكافح للتعامل مع العواطف بشكل صحيح دون الحصول على قسط كافٍ من النوم، ويؤدي الحرمان من النوم إلى العبث بجزء من أدمغتنا يتعامل مع المشاعر، مما يجعلنا أكثر عرضة للتفاعل بشكل سلبي مع الأشياء.

كم عدد ساعات النوم اللازمة يوميا؟
 بالنسبة لمعظم الناس، فإن الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة يساعد في الحفاظ على مزاجهم الجيد، والأمر أشبه بشحن بطارية الهاتف طوال الليل للحصول على طاقة كافية لليوم التالي.

هل يسبب المزاج السيئ مشاكل في النوم؟
 عندما نشعر بالاكتئاب قد يكون من الصعب أن نتوقف عن التفكير ذهنيا في الليل، ويمكن للمشاعر السلبية مثل التوتر أو الحزن أن تجعل عقولنا تعمل أكثر عندما يجب أن نسترخي، ولهذا السبب، يمكن أن يؤدي المزاج السيئ إلى مشاكل في النوم، مما يجعلنا نشعر بالتعب والغضب في اليوم التالي.

كيف يمكن زيادة جودة النوم لتحسين المزاج؟
 إحدى طرق النوم بشكل أفضل هي إيجاد طرق صحية للتعامل مع التوتر والاسترخاء قبل النوم، وفيما يلي بعض أفضل النصائح:

1- الحد من وقت الشاشة
 تجنب النظر إلى الشاشات مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب قبل النوم، إذ يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة الإلكترونية مع دورة النوم الطبيعية لجسمك، عن طريق تثبيط إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعدك على النوم.

2- خلق بيئة مريحة
 اجعل غرفة نومك هادئة عن طريق تخفيف الأضواء، فخلق جو مريح يشير إلى عقلك بأن الوقت قد حان للاسترخاء والاستعداد للنوم.

3- مذكرات
 قم بتدوين أفكارك أو مشاعرك أو أي مخاوف تراودك في دفتر يوميات قبل النوم، فتدوين أفكارك يمكن أن يساعد في تصفية ذهنك وتخفيف التوتر، مما يسهل عليك الخلود إلى النوم.

4- النشاط البدني
 مارس التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي أو تمارين التمدد اللطيفة، في وقت مبكر من اليوم لتعزيز النوم بشكل أفضل في الليل، ويمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تقليل التوتر والضغط النفسي، مما يسهل عليك الاسترخاء والنوم أثناء الليل.

5- تناول كمية أقل من الكافيين
 تنصح الكاتبة بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة في المساء، لأنها يمكن أن تتداخل مع قدرتك على النوم.

6- التزم بجدول نوم محدد
 حاول الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، حتى لو كان ذلك يوم عطلة، فالحفاظ على الثبات سيساعد في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، ويجعل النوم أسهل.

7- الحد من القيلولة أثناء النهار
 مع أن القيلولة القصيرة يمكن أن تجدد النشاط، حاول تجنب القيلولة لفترة طويلة للغاية أو في وقت متأخر جدا من اليوم، ويمكن أن يساعد الحد من القيلولة أثناء النهار في التأكد من أنك متعب بما يكفي لتغفو بسهولة في الليل.

8- راقب نظامك الغذائي
 تجنب الوجبات الثقيلة أو الحارة، وكذلك تناول كميات كبيرة من السوائل عند اقتراب وقت النوم، بالمقابل يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة في منع الانزعاج ومشاكل الجهاز الهضمي التي قد تتداخل مع النوم.

علاوة على ذلك، احرص على قضاء وقت في الهواء الطلق أثناء النهار لتعريض نفسك لأشعة الشمس الطبيعية، إذ يساعد ضوء الشمس على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، ويعزز إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون الذي يساهم في الشعور بالرفاهية والسعادة، مما يساعد على تحسين مزاجك وتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. الجزيرة


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