“لقد ساعدني على تربية أبنائي”.. ويل سميث يتحدث عن علاقته بـ”القرآن الكريم”

ويل سميث يتحدث عن قراءته للقرآن الكريم

وأوضح الممثل الأمريكي ويل سميث الذي حلّ ضيفاً على برنامج "بودكاست Big Time" الذي يقدمه عمرو أديب في رمضان 2024، إنه تفاجأ بوجود ذكر سيدنا موسى في القرآن الكريم.



وقال: "لقد تفاجأت بوجود ذكر كبير للنبي موسى في القرآن الكريم، وكان هذا أمراً مثيراً للاهتمام بالنسبة لي، فقد لامستني قصص موسى كثيراً وأعجبت ببساطة الشرح في القرآن، ما جعل جميع الأمور فيه واضحة، ومن الصعب أن تنهي قراءته بأي سوء فهم، كل شيء واضح".



وأضاف الممثل الأمريكي في رد على سؤال أديب بأن هناك الكثير من الناس يسيئون فهم القرآن قائلاً: "الكلمات يمكن إساءة فهمها، ولكن روحه كانت جميلة وواضحة، فقد قرأت جميع الكتب المقدسة الإبراهيمية، لذا فقد تفاجأت بأن كل شيء هو بمثابة قصة واحدة من التوراة إلى الإنجيل وإلى القرآن، لم تنقطع الصلة بينها".



وتابع: "لم أفهم من قبل السلاسة ولأول مرة فهمت السلاسة عندما قرأت القرآن، كما أنني لم أفهم من قبل أن سلاسة إبراهيم هو الأب والانشقاق الذي حدث بين إسحاق وإسماعيل، فقد كان أمراً جميلاً أن أرى المفهوم المتكامل لذلك".



وفي سؤال حول كيفية قيام ويل سميث بتربية أبنائه، قال الممثل الأمريكي: "أصغر أبنائي يبلغ من العمر الآن 23 عاماً، ورغم ذلك ما زلت أعمل على تربيتهم".

وأضاف: "كنت أظن أن تربية الأولاد تنتهي بعمر الـ21 عاماً، لكنها في الحقيقة قد بدأت للتو، جميع أبنائي في العشرينيات عدا الكبير فإنه يبلغ من العمر 31 عاماً، وعلاقاتهم أصبحت جدية أكثر ولذلك فإنهم دائماً ما يحتاجون للنصائح والمساعدة أكثر من أي وقت مضى".



وتابع: "إنهم يأتون إلى منزلي بشكل يومي، وهو ما يجعلني أراهم بشكل دائم لأنصحهم بحاجة للنصائح، ولذلك فأنا أربيهم بشكل مستمر".



أما عن علاقة تربية أبنائه بالقرآن الكريم، فقال: "من الأمور الهامة التي ساعدتني في تربية أبنائي واستيعابهم هو مفهوم وجدته عدة مرات في القرآن الكريم وهو أن "كل نفس مسؤولة عن نفسها"، وهو مفهوم أصبح قوياً بالنسبة لي، ولذلك أنا موجود لمساعدة أبنائي، ولكن في نهاية اليوم سيكون كل واحد منهم مسؤولاً عن نفسه".



موضحاً أنّ هذا المفهوم جعله يرتاح قليلاً من همّ كان يحمله عندما كانوا أطفالاً، وبأنه حوله إلى شخص شريك لهم في حياتهم وليس مسؤولاً عنهم.



ويل سميث يريد الكبسة والجريش

ويل سميث كشف أنّ أول زيارة له للمنطقة كانت إلى مدينة جدة السعودية، وبينما زيارته الحالية في الرياض هي الثانية له، لافتاً إلى أنه يستمتع كثيراً بحرية التجول في المملكة.



وقال: "لقد أعجبتني الدولة، أشعر بالانتماء في الشرق الأوسط بشكلٍ عام، أشعر بالانتماء هنا إلى حد كبير كلما أشرقت الشمس أشعر بذلك فعلاً، أحب الحياة هنا".

أما عن طعامه المفضل فأكد سميث أنه زار العديد من الأماكن والمطاعم المختلفة في المملكة العربية السعودية وتناول العديد من الأطعمة المميزة، قبل أن يوجه سؤاله إلى الإعلامي عمرو أديب عما ينصحه به من أطعمة.



الإعلامي المصري عمرو أديب نصح ويل سميث بتجربة "الكبسة والجريش مع الصلصلة الحارة"، ليرد عليه الممثل الأمريكي بطريقة كوميدية "نعم سوف أذهب وأقول (أريد كبسة خاروف وجريش)، لكن من دون صلصلة حارة فأنا لست من محبيها". -عربي بوست