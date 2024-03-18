أوكسفام: تفتيش إسرائيل للمساعدات يؤخر إدخالها إلى غزّة 20 يوماً

وقالت "أوكسفام" خلال تقريرها إنّه "على الرغم من مسؤوليتها كقوّة احتلال، فإنّ ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكلٍ منهجي ومُتعمّد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزّة".



ونددت المنظمة ببروتوكولات تفتيش المساعدات، واصفةً إيّاها بأنّها "غير فعّالة" إذ تؤدي تلك الببروتوكولات إلى تأخير إدخال المساعدات إلى قطاع غزّة "عشرين يوماً في المتوسط"، كما دانت "الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات والقوافل الإنسانية".



كذلك، انتقدت الحظر "اليومي" لبعض المعدات المُصنّفة على أنّها "ذات استخدام مزدوج"، وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية. وأوضحت "أوكسفام" أنّ أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها "من دون سبب"، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقاً.



وأشارت المنظمة أيضاً إلى وجود "قيود مفروضة على وصول" العاملين في المجال الإنساني، ولا سيما في شمال قطاع غزّة.



ووفقا للمنظمة، دخلت 2874 شاحنة إلى المنطقة في شباط/ فبراير الماضي، أي "20% فقط من المساعدات اليومية" التي كانت تدخل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لافتةً إلى أنّ "الظروف التي شهدناها في غزّة أسوأ من كونها كارثية".



وتتحكم "إسرائيل" بتدفّق المساعدات الإنسانية التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظراً للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مُهددون بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.



وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، وذلك تحت غطاء ناري جوي ومدفعي مكثّف.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31,645 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. -الميادين

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