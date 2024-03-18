التجارة غير الشرعية تظهر على تليجرام

(MENAFN
) شهد تطبيق الرسائل تليجرام زيادة مقلقة في الجهود غير الشرعية، حيث يعمل كأرض خصبة للصفقات الغير قانونية، ومن بين العديد من القنوات ضمن هذا المجال، تبرز إحدى القنوات الجريئة بشكل خاص، ومع حوالي 26,000 مشترك، يروج صاحبها المجهول بشكل فاضح لمجموعة متنوعة من البضائع غير القانونية بشكل يومي.
كما أن النهج الذي تتبعه القناة بسيط ولكن مثير للقلق، من خلال الإعلان العلني عن بيع العناصر المحظورة، يشجع صاحب القناة المشترين المحتملين على التواصل المباشر، مقدمًا صفقات بالعملات المشفرة مثل البيتكوين أو العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي، ويتم تسليط الضوء على جرأة هذه المغامرة بشكل أكبر من خلال العروض البراقة، بما في ذلك الصور لكومات من النقود ولقطات الشاشة التي تصور العملاء الذين يعبرون عن شكرهم، ومع ذلك، فإن هذه القناة ليست سوى واحدة من العديد من الكيانات ضمن الشبكة الواسعة لمجموعات وقنوات تليجرام التي لفتت انتباه خبراء الدراسات الجنائية والأمن السيبراني، ووفقًا لتحقيق أجرته الصحيفة البريطانية الرصينة، فينانشيال تايمز، فقد تحول تليجرام إلى ما يمكن وصفه بدقة ب "العالم السفلي" الجديد.
كذلك يحذر الخبراء من أن المنصة أصبحت ملاذًا لعناصر الجريمة، حيث يتم إجراء الأنشطة غير القانونية بجرأة مفرطة، ويؤكد هايوود تالكوف، الرئيس التنفيذي لشركة ليكسيس نيكسيس لحلول مخاطر العمليات ومراقب دائم للعمليات الاحتيالية الناشئة التي تستهدف أنظمة الحكومة الأمريكية، على خطورة الوضع. ويصف تليجرام بأنه أداة حقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي للمنظمات الإجرامية، معربًا عن قلقه بشأن دور المنصة في تيسير التجارة غير الشرعية والتواصل بين العناصر الخبيثة.
في حين يصبح من الضروري بشكل متزايد على الجهات التنظيمية ووكالات الأمن السيبراني تعزيز الجهود المبذولة في مراقبة والحد من الأنشطة غير القانونية على منصات مثل تليجرام. فتجاهل هذا التهديد المتزايد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على إنفاذ القانون ولكن أيضًا على سلامة وأمان المستخدمين داخل العالم الرقمي.
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