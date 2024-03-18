ترامب يحذر من حمام دم إذا خسر في الانتخابات

(MENAFN
- Al Watan) في تصريحات صادمة، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيكون هناك "حمام دم" في البلاد في حال عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حيث لفت ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات، فهو غير متأكد من أن انتخابات أخرى ستجري في البلاد بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وبحسب موقع "يورونيوز" فقد توجه ترمب للحشود في الحفل الذي أقيم لدعم المحافظ بيرني مورينو قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، قائلا: "إذا لم أُنتخب، فسيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، وهذا أقل ما يمكن أن يحدث.. أعلن أنه سيكون حمام دم للبلاد".
وفي أول رد على تصريحات ترامب من مكتب منافسه الديمقراطي جو بايدن، قالت حملة الرئيس الحالي بأن ترامب "يصر على تهديداته بالعنف السياسي".
مشيرا إلى أن "الشعب الأمريكي سيكبد ترامب خسارة كبرى في الانتخابات في نوفمبر لأنهم لا يزالون يرفضون تطرفه وولعه بالعنف وتعطشه للانتقام".
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