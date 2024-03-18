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ترامب يحذر من حمام دم إذا خسر في الانتخابات

3/18/2024 4:22:50 AM
(MENAFN- Al Watan) في تصريحات صادمة، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيكون هناك "حمام دم" في البلاد في حال عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حيث لفت ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات، فهو غير متأكد من أن انتخابات أخرى ستجري في البلاد بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وبحسب موقع "يورونيوز" فقد توجه ترمب للحشود في الحفل الذي أقيم لدعم المحافظ بيرني مورينو قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، قائلا: "إذا لم أُنتخب، فسيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، وهذا أقل ما يمكن أن يحدث.. أعلن أنه سيكون حمام دم للبلاد".
وفي أول رد على تصريحات ترامب من مكتب منافسه الديمقراطي جو بايدن، قالت حملة الرئيس الحالي بأن ترامب "يصر على تهديداته بالعنف السياسي".
مشيرا إلى أن "الشعب الأمريكي سيكبد ترامب خسارة كبرى في الانتخابات في نوفمبر لأنهم لا يزالون يرفضون تطرفه وولعه بالعنف وتعطشه للانتقام".

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