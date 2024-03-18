هل يزيد التقسيم الجديد لسوق المال جاذبيتها للمستثمرين؟

أوضح متعاملون بالبورصة المصرية أن قرارات إدارة سوق المال الأخيرة، الخاصة بإعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع معايير الإدراج بمؤشرات أسعار الأسهم، تأتى فى إطار جذب عملاء جدد.

ذكرت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن اجتماع إدارة البورصة مع أطراف السوق، خرج بنتائج إيجابية متعددة وعلى رأسها إعادة تقسيم الأسواق بشكل أكثر تنظيمًا، واصفًا ذلك بالأمر الإيجابى.

موضوعات“الأهلى” و”مصر للصرافة” تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم 1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “مدينة مصر”: توظيف أموال شهادة“ثقة” فى الأسهم والعقارات

أوضحت أنه تم مناقشة خلال الاجتماع زيادة عدد الشركات المتاح لها الأنشطة المتخصصة يؤثر إيجابيًا على السوق، كما أن توقيتات تسوية العمليات فى نفس الجلسة، لتصبح فى وقت أقل بشكل كبير، لتسهيل عمليات التداول، مما سيساعد على ارتفاع معدل دوران السيولة وبالتالى زيادة أحجام تداولات اليومية.

وأشارت إلى أن السوق المصرى يشهد زخما بشكل أكبر فى تعاملات الأفراد تحديدًا، والذين يميلون للتعامل على المدى القصير من خلال الآليات المتخصة كالتعامل بذات الجلسة“t+0” والتعامل بالجلسة التالية“t+1”.

فيما كشفت مصادر لـ((البورصة))، فى وقت سابق أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة المصرية لإعادة تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق رئيسية، بدلًا من سوقين فى الوقت الحالى.

وأوضحت المصادر، أن السوق النشط سيضم أسهم المؤشر الثلاثينى، والسبعينى أى نحو أنشط 100 سهم فى البورصة المصرية، إلى جانب صندوق المؤشرات فيما سيضم السوق غير النشط نحو 21 سهما وهى الأسهم التى لديها مشاكل فى الالتزام بالإفصاح، والتذبذبات السعرية الحادة، وتركز الهامش الكبير والقائمة“د”، فيما سيضم السوق متوسط النشاط باقى الأسهم والتى يصل عددها إلى نحو 96 سهمًا، إلى جانب سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت رانيا الجندى، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن البورصة تبحث إتاحة“الشورت سيلينج” أو البيع على المكشوف على أسهم 30 شركة، على أن يصب ذلك إن حدث فى مصلحة السوق، كما أن تفعيل الأنشطة المتخصصة على أغلب الأسهم الموجودة بالسوق سيدفعه للنمو بشكل أكبر.

تابعت أن تفعيل التسوية فى ذات الجلسة، سيعمل على زيادة حجم الأسهم المتداولة، موضحة أنه يجب أن تصبح جميع الأسهم قابلة للتداول فى ذات الجلسة.

ذكرت أن القرارات الأخيرة ستزيد من معدل دوران السيولة فى السوق، مما ينتج عنها زيادة فى حجم التداولات.

وأعلنت البورصة فى استراتيجيتها للعام الجارى نيتها تدشين سوق جديد باسم“سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.

رجح محمد كمال، مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن تؤثر إعادة هيكلة السوق بشكل إيجابى على السوق ككل، حيث تسعى إدارة البورصة المصرية لإزالة القيود والتسهيل على كافة المتعاملين عن طريق إعادة تقسيم السوق إلى 3 قوائم رئيسية.

أكد أن القائمة الثانية والثالثة للأوراق متوسطة النشاط والأقل نشاطًا، وذلك بدلًا من التقسيمات القديمة والتى كانت واحدة للشراء بالهامش والثانية للبيع على المكشوف والأخرى للتعامل بنفس الجلسة.

تابع أن اتحاد الأوراق المالية، قدم مقترحًا لتقليل وقت عمليات التسوية فى ذات الجلسة، وكذلك أنواعها المختلفة، أوضح أن تنفيذها سيعكس مدى رغبة إدارة البورصة فى تنشيط السوق، وسعيها ليصبح السوق جاذبًا لاستثمارات خارجية بشكل أكبر.

قال باسم عطالله رئيس مجلس إدارة شركة امان لتداول الأوراق المالية، إن قرار مجلس إدارة البورصة بتقسيم سوق الأسهم الي الأكثر نشاطًا، متوسط النشاط وغير النشط يعد قرارا صحيا ويعود بالنفع على المستثمرين خاصة أنه يبقى المستثمر على معرفة ووعي بأداء كل سهم والقسم الذي ينتمي إليه.

وأوضح أن التقسيمة تتيح للمستثمرين الحاليين معرفة الأسهم التي يملكونها وتسهل لهم اتخاذ القرار بشأنها، مضيفًا أن القرار قد تأخر كثيراً فهو يسهم في تنشيط وتطوير السوق وإضافة التجديدات الإيجابية اللازمة للقرارات التي يتم تطبيقها منذ بداية سوق الأسهم.