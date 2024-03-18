فيتش سوليوشنز تتوقع نمو الطلب على خدمات إدارة الثروات فى مصر

توقعت مذكرة بحثية صادرة عن شركة“فيتش سوليوشنز”، ارتفاع الطلب على خدمات إدارة الثروات فى مصر خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب متوسط دخل الأسرة من 5 آلاف دولار، خاصة أن قطاع إدارة الأصول مازال متاحًا لنسبة صغيرة من السكان، وسيحفز ارتفاع الدخل إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين والاستثمار.

وتعاونت مصر مع صندوق النقد الدولى على معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وشهدت بعض المجالات تقدمًا كبيرًا مثل سلامة القطاع المصرفى، بينما كانت وتيرة التقدم فى قطاعات أخرى بطيئة، مثل الخصخصة.

موضوعات“الأهلى” و”مصر للصرافة” تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم 1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “مدينة مصر”: توظيف أموال شهادة“ثقة” فى الأسهم والعقارات

وتوقعت المذكرة، أن تسمح التكنولوجيا المالية باختراق أكبر للخدمات المالية مع التحسن التدريجى لمتوسط دخل الفرد.

ويرى التقرير، أن القطاع المصرفى سيشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، خاصة مع وجود فرص كبيرة للتوسع فى مجال الخدمات المصرفية سواء التجارية أو الشخصية، علمًا بأن استخدام الخدمات المصرفية بشكل نشط يقتصر على ثُلث الأفراد فقط، لذلك هناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين أيضًا.

وبحسب المذكرة يستحوذ البنك الأهلى وبنك مصر المملوكان للدولة على نحو 50% من إجمالى الأصول المصرفية، ليهيمنا بذلك على القطاع المصرفى.

توقعت“فيتش سوليوشنز” تباطؤًا محدودًا لنمو الناتج المحلى ليصل إلى 3.2% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2024 مقابل 3.8% خلال العام السابق، وهو انخفاض عن توقعاتهم السابقة البالغة 4.2%.

وأشارت المذكرة إلى أن التضخم سيظل مصدر قلق رئيسى خلال 2024، وتوقعت أن يبلغ فى المتوسط 30.3% على أساس سنوى، وأن تنمو القروض بالقيمة الأسمية 37.8% وبذلك يعود نمو القروض الحقيقى إلى المنطقة الإيجابية، وكان نمو القروض بالقيمة الحقيقية سلبيا خلال 2023.

وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة للقطاع الحكومى ستؤدى إلى مزاحمة القطاع الخاص لدى البنوك، وسيتعين على البنوك تمويل عجز مالى أوسع نطاقا، والذى تتوقعت أن يصل إلى 8% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، مدفوعٍا بزيادة مدفوعات الفائدة وزيادة الدعم والإنفاق الاجتماعى.

ونوهت إلى أنه فى ظل البيئة التشغيل الصعبة للقطاع الخاص، والتشديد النقدى فى مصر، ستركز البنوك على الاستثمارات منخفضة المخاطر والمربحة فى الأوراق المالية لضمان استخدام السيولة الفائضة بشكل جيد، وللحفاظ على ربحيتها.

وأشارت إلى أن ارتفاع مخاطر القروض المتعثرة سيجعل البنوك أكثر إحجاما عن إقراض القطاع الخاص، كما أن ارتفاع تكلفة الاقتراض سيثبط الطلب، خاصة مع محدودية المبادرات ذات العائد المدعوم.

ولفتت إلى أن التقارير تفيد أن البنوك تظهر استعدادًا أقل لتقديم القروض لبعض الصناعات، مثل العقارات والسياحة والأسمنت، بسبب الاحتمال المتزايد للقروض المتعثرة فى هذه القطاعات، والتى ستؤثر على نمو القروض الإجمالى فى عام 2024.

ومع خسارة العملة المحلية مع يقرب من 40% من قيمتها، رجح التقرير أن ترتفع القروض 12% بدعم من فروق تقييم العملات للقروض بالعملة الأجنبية التى تمثل 30% من قروض العملاء.

وذكرت أن انخفاض قيمة الجنيه سيدفع الشركات للسداد المعجل للقروض المقومة بالعملة الأجنبية.

وخلافا للودائع، تلعب الأسر والقطاع الخاص دورًا صغيرًا فى القروض بالعملة الأجنبية، ما يعنى أن القطاع العام يمثل الجزء الأكبر من القروض بالعملة الأجنبية.

وقالت إنه رغم التحديات الاقتصادية لم تتخط نسبة القروض المتعثرة 4% من محفظة الائتمانى، نظرًا للموقف السخى الذى اتخذه البنك المركزى المصرى، بشأن القروض المتعثرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة خلال 2022.

ولفتت إلى أن متوسط نسب كفاية رأس المال التى تزيد على 17% لا تزال أعلى من المعايير الدولية، ولذلم فإن المخاطر التى تهدد القطاع المصرفى محدودة، بما يمكن البنوك من اقتناص فرص الائتمان أينما وجدت.

وتوقع تسارع نمو الودائع من 17% خلال 2023 إلى 33.1% خلال 2024، وباستبعاد أثر التضخم وفروق تقييم العملة يصبح النمو بالقيمة الحقيقية سلبيًا.

وقالت إن خفض الجنيه يرفع الودائع 6.1% بشكل مصطنع نتيجة أثر فرق العملة للودائع بالعملات الأجنبية.

أجرت“فيتش سوليوشنز” تحليلًا لأبرز نقاط القوة والضعف فى القطاع المصرف وذكر أن أبرز مكامن القوى تتمثل فى قانون البنوك المعتمد فى 2020، والذى يُشدد الرقابة على قطاع الخدمات المالية، ويوسع استقلالية البنك المركزى.

وكذلك ذكرت أن المخصصات تُغطى بشكل كافى القروض المتعثرة بين البنوك الكبرى، وتتجاوز الودائع التزامات القروض، كما أن البنوك لا تعتمد بشكل رئيسى على التمويل من الخارج.

وذكرت أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة لتغطية العجز المالى، توفر مصدرًا مستقرًا نسبيًا لربحية البنوك المصرية.

ونوهت إلى أنه من الفرص المهمة لقطاع خدمات التمويل الإسلامى نظرًا للأغلبية المسلمة فى مصر، وشهد التمويل الإسلامى توسعا سريعا من خلال أنشطة التكافل.

ويوجد حاليًا 14 بنكًا يعمل فى مصر بترخيص من البنك المركزى المصرى لتقديم المنتجات الإسلامية، بما فى ذلك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل.

ورصد التقرير عدة تحديات تواجه القطاع، أبرزها أنالبنك المركزى ليس مستقلاً تمامًا عن الحكومة، ويخضع لعملية صنع القرار السياسى.

بالإضافة إلى أن نسب القروض إلى الودائع لدى البنوك منخفضة، ما يعكس مزاحمة الحكومة للاقتراض من القطاع الخاص.

وقالت إن عدم فصل المجموعات المالية التى تعمل فى القطاع المصرفى وأنشطة التمويل الأخرى لأنشطتها يزيد من المخاطر النظامية ويضعف المنافسة.

وأشارت إلى انتشار الفقر على نطاق واسع، والذى قد يعرقل إمكانية تغلغل الخدمات المصرفية والمالية بين الأفراد على المدى القريب، وتطرقت إلى أن الاضطرابات السياسية قد تزعزع استقرار الاقتصاد وتؤثر سلباً على قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

قالت“فيتش سوليوشنز” إن توحيد سعر الصرف سيؤدى لعودة 10 مليارات دولار من تحويلات المصريين بالخارج للسوق الرسمي، كماسيشجع مستثمرى المحافظ على العودة إلى سوق الديون المصرية، خاصة مع عوائد جذابة للغاية.

أوضحت أن ذلك سيُخفض صافى الالتزامات الأجنبية بشكل أسرع فى عام 2024، لكن معالجة العجز فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك سيستغرق بعض الوقت، الأمر الذى سيستمر فى تقييد نشاط القطاع المصرفى.

ووصل صافى الأصول الأجنبية للبنوك إلى مستوى قياسى بلغ 16.2 مليار دولار فى نهاية ديسمبر، واضطرت البنوك إلى وضع قيود على استخدامات العملة الأجنبية لبطاقات الدفع.