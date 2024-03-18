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الذهب يفقد بريقه مع قرب اجتماعات بنوك مركزية وصعود الدولار

3/18/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2147.89 دولار للأوقية . ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2151.30 دولار للأوقية.

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ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة يوم الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان.

ومن شبه المؤكد أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5 بالمئة، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.

وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.

وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 932.45 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.6% إلى 25.01 دولار للأوقية.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107989058

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