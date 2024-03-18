مدينة مصر تستبدل ودائع الصيانة بمشروعاتها بشهادة ثقة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سلام: مدة الضمان من خلال الوثيقة تصل إلى 20 سنة
كشف عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، عن إطلاق الشركة منتج“ثقة” من خلال ذراعها الاستثماري“innovation lab”، وهو المنتج الثالث بعد إطلاق منتجي ادخار، وطوبة.
وأضاف سلام، أن المنتج الجديد يقوم بحل مشاكل متنوعة ما بين المطور والعميل، حيث تعمل عليه الشركة منذ أكثر من عام.
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وأشار إلى أن المنتج الجديد سيحل أزمة وديعة الصيانة وفروق الصيانة، عبر إلغائها واستبدالها بوثيقة ضمان“ثقة” على غرار وثائق الضمان للمنتجات المختلفة.
وأوضح أن مدد الضمان التى ستوفرها الوثيقة تصل إلى 20 عامًا، مؤكدًا أن رقي المجتمعات العمرانية بكفاءة صيانتها عبر منح العميل الشهادة مع شرائه العقار على مشروعات الشركة مع إلزام الشركة بإجراء كافة أعمال الصيانة. “مدينة مصر” تحقق مليار جنيه مبيعات من منتج“طوبة”
وتابع أن الشركة ستقوم باستثمار تلك الأموال بما يجلب عوائد تكفى أعمال الصيانة.
وارتفعت أرباح شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير” بنسبة 188.9% خلال العام الماضي، لتصل 2.13 مليار جنيه، مقارنة بربح 736.7 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 8.113 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه في 2022.
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