Monday, 18 March 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدينة مصر تستبدل ودائع الصيانة بمشروعاتها بشهادة ثقة

3/18/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سلام: مدة الضمان من خلال الوثيقة تصل إلى 20 سنة

كشف عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، عن إطلاق الشركة منتج“ثقة” من خلال ذراعها الاستثماري“innovation lab”، وهو المنتج الثالث بعد إطلاق منتجي ادخار، وطوبة.

وأضاف سلام، أن المنتج الجديد يقوم بحل مشاكل متنوعة ما بين المطور والعميل، حيث تعمل عليه الشركة منذ أكثر من عام.

موضوعات متعلقة “الأهلى” و”مصر للصرافة” تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم 1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “مدينة مصر”: توظيف أموال شهادة“ثقة” فى الأسهم والعقارات

وأشار إلى أن المنتج الجديد سيحل أزمة وديعة الصيانة وفروق الصيانة، عبر إلغائها واستبدالها بوثيقة ضمان“ثقة” على غرار وثائق الضمان للمنتجات المختلفة.

وأوضح أن مدد الضمان التى ستوفرها الوثيقة تصل إلى 20 عامًا، مؤكدًا أن رقي المجتمعات العمرانية بكفاءة صيانتها عبر منح العميل الشهادة مع شرائه العقار على مشروعات الشركة مع إلزام الشركة بإجراء كافة أعمال الصيانة.

“مدينة مصر” تحقق مليار جنيه مبيعات من منتج“طوبة”

وتابع أن الشركة ستقوم باستثمار تلك الأموال بما يجلب عوائد تكفى أعمال الصيانة.

وارتفعت أرباح شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير” بنسبة 188.9% خلال العام الماضي، لتصل 2.13 مليار جنيه، مقارنة بربح 736.7 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 8.113 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه في 2022.

MENAFN18032024000202011048ID1107989057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث