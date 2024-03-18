مدينة مصر تستبدل ودائع الصيانة بمشروعاتها بشهادة ثقة

كشف عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، عن إطلاق الشركة منتج“ثقة” من خلال ذراعها الاستثماري“innovation lab”، وهو المنتج الثالث بعد إطلاق منتجي ادخار، وطوبة.

وأضاف سلام، أن المنتج الجديد يقوم بحل مشاكل متنوعة ما بين المطور والعميل، حيث تعمل عليه الشركة منذ أكثر من عام.

موضوعات“الأهلى” و”مصر للصرافة” تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم 1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “مدينة مصر”: توظيف أموال شهادة“ثقة” فى الأسهم والعقارات

وأشار إلى أن المنتج الجديد سيحل أزمة وديعة الصيانة وفروق الصيانة، عبر إلغائها واستبدالها بوثيقة ضمان“ثقة” على غرار وثائق الضمان للمنتجات المختلفة.

وأوضح أن مدد الضمان التى ستوفرها الوثيقة تصل إلى 20 عامًا، مؤكدًا أن رقي المجتمعات العمرانية بكفاءة صيانتها عبر منح العميل الشهادة مع شرائه العقار على مشروعات الشركة مع إلزام الشركة بإجراء كافة أعمال الصيانة.

وتابع أن الشركة ستقوم باستثمار تلك الأموال بما يجلب عوائد تكفى أعمال الصيانة.

وارتفعت أرباح شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير” بنسبة 188.9% خلال العام الماضي، لتصل 2.13 مليار جنيه، مقارنة بربح 736.7 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 8.113 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه في 2022.