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مدينة مصر تحقق مليار جنيه مبيعات من منتج طوبة

3/18/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سلام: الشركة باعت 250 وحدة من“سراي”.. ونخطط لإطلاق مرحلة جديدة

قال عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن منتج“طوبة” حقق مبيعات تجاوزت مليار جنيه حاليًا في مشروع سراي بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف سلام، أن الشركة باعت أكثر من 250 وحدة من وحداتها عبر منصة طوبة والتى تعد المنتج الاستثماري الثاني من خلال”innovation lab”، كما تخطط لإطلاق مرحلة مختلفة على المنصة.

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وأطلقت الشركة منصة“طوبة” العام الماضي لتسمح للعميل بشراء وحدة سكنية بطريقة الدفع التي تناسبه وذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمي“طوبة”، ويوفر نظام طوبة طرق سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية.

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ويمكن للعميل شراء عقار بنظام طوبة، دون التقيد بموعد محدد شهري أو ربع سنوي لسداد باقي قيمة العقار.

وتتيح منصة“طوبة” للعميل من خلال التطبيق الإلكتروني استكمال قيمة العقار بطريقة سهلة وفي الوقت الذي يختاره، مع الإطلاع علي رصيد الطوب الذي يمتلكه بالفعل بسهولة دون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة، بالإضافة إلى مرونة في السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل 10 سنوات.

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