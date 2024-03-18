مدينة مصر تحقق مليار جنيه مبيعات من منتج طوبة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سلام: الشركة باعت 250 وحدة من“سراي”.. ونخطط لإطلاق مرحلة جديدة
قال عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن منتج“طوبة” حقق مبيعات تجاوزت مليار جنيه حاليًا في مشروع سراي بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف سلام، أن الشركة باعت أكثر من 250 وحدة من وحداتها عبر منصة طوبة والتى تعد المنتج الاستثماري الثاني من خلال”innovation lab”، كما تخطط لإطلاق مرحلة مختلفة على المنصة.
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وأطلقت الشركة منصة“طوبة” العام الماضي لتسمح للعميل بشراء وحدة سكنية بطريقة الدفع التي تناسبه وذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمي“طوبة”، ويوفر نظام طوبة طرق سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية. “مدينة مصر” تستبدل ودائع الصيانة بمشروعاتها بشهادة“ثقة”
ويمكن للعميل شراء عقار بنظام طوبة، دون التقيد بموعد محدد شهري أو ربع سنوي لسداد باقي قيمة العقار.
وتتيح منصة“طوبة” للعميل من خلال التطبيق الإلكتروني استكمال قيمة العقار بطريقة سهلة وفي الوقت الذي يختاره، مع الإطلاع علي رصيد الطوب الذي يمتلكه بالفعل بسهولة دون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة، بالإضافة إلى مرونة في السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل 10 سنوات.
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