النفط يصعد بفعل توقعات انخفاض الإمدادات ومخاوف جيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ثلاثة سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريل لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عشرة سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.
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وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة“المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا”، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.
ويوم السبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا.
وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء إسرائيل.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة“صعبا للغاية”.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989055
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