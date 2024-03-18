الصين تكرر النفط بمستوى قياسي في بداية 2024 وسط زيادة الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كررت الصين كمية قياسية من النفط الخام في بداية هذا العام مع تكثيف المصافي لعملياتها بهدف تلبية الطلب على الوقود في العطلات.
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن حجم النفط الذي تم تكريره في يناير وفبراير بلغ 118.76 مليون طن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ويزيد بنسبة 3% على أساس سنوي. ويعادل تكرير 14.51 مليون برميل يومياً، وفقًا لحسابات بلومبرج.
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قفز الطلب على الوقود في الصين مع سفر الناس لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التي بدأت في منتصف فبراير. وارتفعت الرحلات باستخدام السيارات الخاصة للأشخاص، حيث زاد عدد الركاب على الطرق بنسبة 54% مقارنة بمستواها في 2019، بينما شهدت شركات الطيران زيادة في عدد المسافرين بنسبة 19% مقارنة بأعلى مستوى مسجل قبل اندلاع وباء كورونا، وفقاً لبيانات“بلومبرج إن إي اف”.
ارتفع الطلب المسجل على النفط في الفترة من أول يناير إلى نهاية فبراير بنسبة 6.1% إلى 14.36 مليون برميل يومياً، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وأظهرت الأرقام الرسمية أن إنتاج النفط الخام على مستوى البلاد بلغ 35.11 مليون طن، بزيادة 2.9% عن العام الماضي.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989054
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