الصين تكرر النفط بمستوى قياسي في بداية 2024 وسط زيادة الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) كررت الصين كمية قياسية من النفط الخام في بداية هذا العام مع تكثيف المصافي لعملياتها بهدف تلبية الطلب على الوقود في العطلات.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن حجم النفط الذي تم تكريره في يناير وفبراير بلغ 118.76 مليون طن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ويزيد بنسبة 3% على أساس سنوي. ويعادل تكرير 14.51 مليون برميل يومياً، وفقًا لحسابات بلومبرج.

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قفز الطلب على الوقود في الصين مع سفر الناس لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التي بدأت في منتصف فبراير. وارتفعت الرحلات باستخدام السيارات الخاصة للأشخاص، حيث زاد عدد الركاب على الطرق بنسبة 54% مقارنة بمستواها في 2019، بينما شهدت شركات الطيران زيادة في عدد المسافرين بنسبة 19% مقارنة بأعلى مستوى مسجل قبل اندلاع وباء كورونا، وفقاً لبيانات“بلومبرج إن إي اف”.

ارتفع الطلب المسجل على النفط في الفترة من أول يناير إلى نهاية فبراير بنسبة 6.1% إلى 14.36 مليون برميل يومياً، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وأظهرت الأرقام الرسمية أن إنتاج النفط الخام على مستوى البلاد بلغ 35.11 مليون طن، بزيادة 2.9% عن العام الماضي.





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