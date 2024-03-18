فينتشر جلوبال الأمريكية تشتري أسطول سفن لنقل الغاز المسال

MENAFN - Al-Borsa News) تعكف شركة“فينتشر جلوبال إل إن جي” (Venture Global LNG Inc)، وهي الشركة الأمريكية المصدرة للغاز الطبيعي المسال، والمتورطة في نزاع مع العديد من عملائها، على شراء تسع ناقلات، في خطوة من شأنها توسيع مبيعاتها، وتسويق شحناتها.

ستصبح الشركة أول منتج أمربكي للغاز الطبيعي المسال يشتري أسطولاً، بدلاً من الاعتماد على حجز مساحات في السفن أو استئجار السفن، ومن المتوقع تسليم أول سفينتين هذا العام، حسبما قال المؤسس والرئيس التنفيذي مايك سابيل في مقابلة.

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تفتح هذه الخطوة الباب أمام الشركة لبيع الشحنات مباشرة في السوق الفورية، من دون الاستعانة بشركات تجارية أو وسطاء، ما يسمح لها بتعزيز الأرباح، ويمنحها ميزة جديدة على المنافسين.

اتهمت“شل” (Shell Plc) وبعض عملاء“فينتشر جلوبال” الآخرين، الشركة ببيع شحنات فورية مربحة للغاية من منشأة التصدير الجديدة في لويزيانا، مع التهرب من الالتزامات تجاه المشترين المتعاقدين. وتؤكد الشركة الأميركية أنها كانت ملتزمة بعقودها.

وقال سابيل إن الشركة ستضيف ما بين 50 إلى 100 شخص لإدارة الأسطول المستحوذ عليه حديثاً من السفن الكورية الجنوبية، وبيع الشحنات.

وأضاف:“نحن نتعامل بصفقات شراء للغاز الطبيعي المسال، ونحن في الغالب ننظر إلى هذا في الوقت الحالي على أنه مجرد بيع للغاز الطبيعي المسال بدلاً من التجار التقليديين، حيث يشترون الغاز الطبيعي المسال من بعض المنتجين ويبيعونه لآخرين”. وتابع أنه“بمرور الوقت، سنبحث عن فرص حيث يمكننا تبادل البضائع بين الأحواض، وهذا سوف يتطور بشكل طبيعي”.

ورفضت شركة سابيل التعليق على تكلفة السفن المتخصصة، والتي وصلت أسعار كل منها في الأشهر الأخيرة إلى 281 مليون دولار.

مرونة في البيع

تشق شركة“فينتشر جلوبال” طريقها لتصبح واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وتحاول تعزيز المرونة في كيفية بيع الغاز. ومن الممكن أن يدخل مصنعها الثاني“بلاكيماينز” في لويزيانا، مرحلة الإنتاج في أقرب وقت هذا العام.

على رغم أن معظم صادرات الشركة بيعت عبر عقود طويلة الأجل، كانت الشركة تبيع الغاز الطبيعي المسال من أول مصنع تصدير لها في السوق الفورية، بينما تخضع المنشأة لعملية بدء التشغيل. تستغرق هذه العملية عادة عدة أشهر، وبينما تستمر، يمكن للمحطات بيع أي وقود يتم إنتاجه في السوق الفورية. وبمجرد دخول المصنع في الخدمة الكاملة، يجب الوفاء بالعقود طويلة الأجل أولاً.

بدأت شركة“فينتشر جلوبال” لأول مرة في شحن شحنات الغاز الطبيعي المسال من المنشأة“كلاكاسيو باس” الموجودة أيضًا في لويزيانا، في أوائل عام 2022، بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والقفزة اللاحقة في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال.

لكنها تقول إن المصنع لن يتمكن من الدخول في العمليات التجارية حتى الربع الأخير من هذا العام، بسبب مشاكل فنية. وهذا يعني أن الشركة باعت من هذ المنشأة أكثر من 250 شحنة في السوق الفورية، وحققت أسعاراً أعلى مما كانت ستحصل عليه بموجب العقود طويلة الأجل.

هذا الأمر أزعج عملاء مثل“شل” و”ريبسول”، الذين لم يتلقوا الشحنات بموجب العقد المبرم مع الشركة، مما أدى إلى نزاع قضائي مع“فينتشر غلوبال”.





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