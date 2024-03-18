البورصة ترصد خريطة حدود الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان بعد رفعها

MENAFN - Al-Borsa News) رصد مسح لـ”البورصة” أجرته على 20 بنكًا تغيير حدود السحب النقدى والشراء من خارج مصر بالبطاقات الائتمانية، خاصة فى حالات السفر.

وأظهر المسح أن البنوك فضلت وضع حدود استخدام بطاقاتها الائتمانية فى الخارج بالجنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية شاملة 10% عمولة تدبير العملة.

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وأعلن البنك المركزى فى 4 مارس، تحرير أسعار الصرف ما تسبب فى ارتفاع سعر الدولار الأمريكى إلى 50 جنيهًا فى أول أيام التحرير، لكنه تراجع إلى متوسطات 47.76 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع، أمس الأحد بالبنك المركزى.

وأوضح البنك المركزى حينها، أن حدود المعاملات الدولية سواء السحب أو الشراء سيتم تعديلها، ومازال شرط السفر قائمًا لإتاحة حدود الإنفاق الدولى المُعدلة.

ولا تزال حدود السحب النقدى للبطاقات ضعيفة، مُسجلة أدنى مستوى لها فى بنك قطر الوطنى الأهلى بنحو ألف جنيه شهريًا لبطاقة ماستر كارد ستاندرد، وفى البنك الأهلى المتحد تراجع حد السحب النقدى من 1800 جنيه ما يعادل نحو 58 دولارا إلى ألف جنيه شهريًا تعادل 20 دولارا.

وبالنسبة لحدود المشتريات الدولية بالعملة المحلية، فإن الحدود الجديدة عكست ارتفاعًا ملحوظًا، وأتاح بنك قطر الوطنى الأهلى أعلى حد للشراء لبطاقة ماستر كارد وورلد إيليت عند مستوى 200 ألف جنيه ما يعادل نحو 4184 دولارا مقابل 80 ألف جنيه ما يعادل 2580 دولارا.

وأتاحت نحو 6 بنوك أخرى حدود السحب والشراء بالدولار الأمريكى أو ما يعادله بالعملات الأخرى، وأقر بنك الاستثمار العربى أعلى حد سحب نقدى 1000 دولار لبطاقة“بريمير إيليت”، أما أعلى حد للشراء أقره مصرف أبو ظبى الإسلامى 3500 دولار لكل بطاقاته الائتمانية.