البورصة ترصد خريطة حدود الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان بعد رفعها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رصد مسح لـ”البورصة” أجرته على 20 بنكًا تغيير حدود السحب النقدى والشراء من خارج مصر بالبطاقات الائتمانية، خاصة فى حالات السفر.
وأظهر المسح أن البنوك فضلت وضع حدود استخدام بطاقاتها الائتمانية فى الخارج بالجنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية شاملة 10% عمولة تدبير العملة.
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وأعلن البنك المركزى فى 4 مارس، تحرير أسعار الصرف ما تسبب فى ارتفاع سعر الدولار الأمريكى إلى 50 جنيهًا فى أول أيام التحرير، لكنه تراجع إلى متوسطات 47.76 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع، أمس الأحد بالبنك المركزى.
وأوضح البنك المركزى حينها، أن حدود المعاملات الدولية سواء السحب أو الشراء سيتم تعديلها، ومازال شرط السفر قائمًا لإتاحة حدود الإنفاق الدولى المُعدلة.
ولا تزال حدود السحب النقدى للبطاقات ضعيفة، مُسجلة أدنى مستوى لها فى بنك قطر الوطنى الأهلى بنحو ألف جنيه شهريًا لبطاقة ماستر كارد ستاندرد، وفى البنك الأهلى المتحد تراجع حد السحب النقدى من 1800 جنيه ما يعادل نحو 58 دولارا إلى ألف جنيه شهريًا تعادل 20 دولارا. البنك الأهلى يرفع حدود الاستخدام الدولى لبطاقات الائتمان
وبالنسبة لحدود المشتريات الدولية بالعملة المحلية، فإن الحدود الجديدة عكست ارتفاعًا ملحوظًا، وأتاح بنك قطر الوطنى الأهلى أعلى حد للشراء لبطاقة ماستر كارد وورلد إيليت عند مستوى 200 ألف جنيه ما يعادل نحو 4184 دولارا مقابل 80 ألف جنيه ما يعادل 2580 دولارا.
وأتاحت نحو 6 بنوك أخرى حدود السحب والشراء بالدولار الأمريكى أو ما يعادله بالعملات الأخرى، وأقر بنك الاستثمار العربى أعلى حد سحب نقدى 1000 دولار لبطاقة“بريمير إيليت”، أما أعلى حد للشراء أقره مصرف أبو ظبى الإسلامى 3500 دولار لكل بطاقاته الائتمانية.
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