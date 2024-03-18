الإنتاج الصناعي في الصين يفوق التوقعات مع زيادة الاستثمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نما إنتاج واستثمارات المصانع في الصين بمعدل أكبر من المتوقع في بداية العام، إذ تستهدف بكين نمو اقتصادي سنوي طموح يبلغ حوالي 5%.
قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الإثنين إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أسرع من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم والبالغ 5.2%. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات.
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بلغ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2% في أول شهرين من العام، وهو أقوى بكثير من التوقعات البالغة 3.2%. وانخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 9%، مما يشكل عائقاً كبيراً على الاقتصاد.
وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3%، ارتفاعاً من 5.1% في نهاية ديسمبر.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989051
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