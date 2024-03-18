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الإنتاج الصناعي في الصين يفوق التوقعات مع زيادة الاستثمارات

3/18/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نما إنتاج واستثمارات المصانع في الصين بمعدل أكبر من المتوقع في بداية العام، إذ تستهدف بكين نمو اقتصادي سنوي طموح يبلغ حوالي 5%.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الإثنين إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أسرع من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم والبالغ 5.2%. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات.

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بلغ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2% في أول شهرين من العام، وهو أقوى بكثير من التوقعات البالغة 3.2%. وانخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 9%، مما يشكل عائقاً كبيراً على الاقتصاد.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3%، ارتفاعاً من 5.1% في نهاية ديسمبر.


المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107989051

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