الإنتاج الصناعي في الصين يفوق التوقعات مع زيادة الاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) نما إنتاج واستثمارات المصانع في الصين بمعدل أكبر من المتوقع في بداية العام، إذ تستهدف بكين نمو اقتصادي سنوي طموح يبلغ حوالي 5%.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الإثنين إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أسرع من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم والبالغ 5.2%. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات.

موضوعاتنيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان زيادة 5.5% في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين خلال شهرين استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع 4.2% بأول شهرين 2024

بلغ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2% في أول شهرين من العام، وهو أقوى بكثير من التوقعات البالغة 3.2%. وانخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 9%، مما يشكل عائقاً كبيراً على الاقتصاد.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3%، ارتفاعاً من 5.1% في نهاية ديسمبر.





المصدر: