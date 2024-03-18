مدينة مصر: توظيف أموال شهادة ثقة فى الأسهم والعقارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) سلام: الشركة تطلق ذراع للصيانة بالتعاون مع مؤسسة عالمية
قال عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة تستهدف توظيف حصيلة الأموال التى سيتم جمعها من طرح شهادة“ثقة” بديل وديعة الصيانة، في آليات الاستثمار المختلفة المتنوعة لتوزيع المخاطر.
وأضاف سلام، أن جزء من الحصيلة سيوجه للاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق استثمارية، وجزء في العقار وإعادة استكمال دورة العقار، وجزء في آليات مختلفة بما يضمن عائد قوى على الاستثمار أكبر مما توفره أدوات الدخل الثابت والأوعية الإدخارية.
موضوعات متعلقة
“الأهلى” و”مصر للصرافة” تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم 1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “البورصة” ترصد خريطة حدود الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان بعد رفعها
وأكد أن تحقيق عائد على الاستثمار أدنى 35% أمرا غير ملائم للتغيرات الاقتصادية الحالية، ومتوسط العائد على الاستثمار المعقول يترواح ما بين 40:45%. “مدينة مصر” تحقق مليار جنيه مبيعات من منتج“طوبة”
وأوضح أن“مدينة مصر” ستطرح الوثيقة بمدد تترواح من 14 إلى 20 سنة، بنفس معدل وديعة الصيانة العادية، وقابلة للتجديد بمدد لم يتم تحديدها حتى الآن، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لإطلاق ذراع جديد للصيانة بالتعاون مع مؤسسة عالمية.
وأطلقت الشركة منتج“ثقة” من خلال ذراعها الاستثماري“innovation lab”، وهو المنتج الثالث الثالث بعد إطلاق منتجي ادخار، وطوبة.
ويقوم المنتج بحل مشاكل متنوعة بين المطور والعميل، حيث تعمل عليه الشركة منذ أكثر من عام، وسيحل أزمة وديعة الصيانة وفروق الصيانة، عبر إلغائها واستبدالها بوثيقة ضمان“ثقة” على غرار وثائق الضمان للمنتجات المختلفة.
MENAFN18032024000202011048ID1107989050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.