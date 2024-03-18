مدينة مصر: توظيف أموال شهادة ثقة فى الأسهم والعقارات

قال عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة تستهدف توظيف حصيلة الأموال التى سيتم جمعها من طرح شهادة“ثقة” بديل وديعة الصيانة، في آليات الاستثمار المختلفة المتنوعة لتوزيع المخاطر.

وأضاف سلام، أن جزء من الحصيلة سيوجه للاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق استثمارية، وجزء في العقار وإعادة استكمال دورة العقار، وجزء في آليات مختلفة بما يضمن عائد قوى على الاستثمار أكبر مما توفره أدوات الدخل الثابت والأوعية الإدخارية.

موضوعات“الأهلى” و”مصر للصرافة” تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم 1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “البورصة” ترصد خريطة حدود الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان بعد رفعها

وأكد أن تحقيق عائد على الاستثمار أدنى 35% أمرا غير ملائم للتغيرات الاقتصادية الحالية، ومتوسط العائد على الاستثمار المعقول يترواح ما بين 40:45%.

وأوضح أن“مدينة مصر” ستطرح الوثيقة بمدد تترواح من 14 إلى 20 سنة، بنفس معدل وديعة الصيانة العادية، وقابلة للتجديد بمدد لم يتم تحديدها حتى الآن، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لإطلاق ذراع جديد للصيانة بالتعاون مع مؤسسة عالمية.

وأطلقت الشركة منتج“ثقة” من خلال ذراعها الاستثماري“innovation lab”، وهو المنتج الثالث الثالث بعد إطلاق منتجي ادخار، وطوبة.

ويقوم المنتج بحل مشاكل متنوعة بين المطور والعميل، حيث تعمل عليه الشركة منذ أكثر من عام، وسيحل أزمة وديعة الصيانة وفروق الصيانة، عبر إلغائها واستبدالها بوثيقة ضمان“ثقة” على غرار وثائق الضمان للمنتجات المختلفة.