سعر خام الحديد يقترب من 100 دولار للطن مع تباين الطلب في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) تأرجحت أسعار خام الحديد بالقرب من 100 دولار للطن، حيث رسمت البيانات الصادرة عن الصين صورة متباينة لتوقعات الطلب من صناعة الصلب في البلاد.

تراجعت العقود المستقبلية -التي انخفضت بأكثر من 13% خلال الأسبوع الماضي- في البداية بنحو 3% إلى 97 دولاراً للطن في سنغافورة، ثم ارتفعت بعد ذلك. على الرغم من أن النمو الإجمالي للصين كان مدعوماً بقوة بإنتاج المصانع والاستثمار في بداية العام، إلا أن إنتاج الصلب على مستوى البلاد كان أعلى بشكل طفيف فقط خلال أول شهرين من العام.

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يواصل خام الحديد تراجعه بأكثر من الربع منذ بداية العام ليكون واحد من الأضعف أداءً بين السلع الرئيسية. وكان الركود مدفوعاً بشكل أساسي بالمخاوف بشأن الطلب في الصين، حيث يكافح المسؤولون هناك مع أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، كثيف استهلاك الصلب في البلاد. ما دفع بعض المصانع إلى خفض إنتاجها.

ضعف الطلب في الصين

“يستمر ظهور علامات الضعف في الطلب على الصلب، حيث أعلنت المصاهر الصينية عن خفض إنتاجها“، وفقاً لما قاله محللو مجموعة“إيه إن زد غروب هولدينغز” (ANZ Group Holdings Ltd) في مذكرة، ومن بينهم دانييل هاينز.

تتزايد الشحنات المتراكمة لخام الحديد في موانئ الصين (أكبر دولة مستوردة في العالم) ما يشير إلى وفرة الإمدادات. كما ارتفعت المخزونات إلى 140.9 مليون طن الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى تسجله في أكثر من عام.

ارتفع سعر خام الحديد في تداولات عقود شهر أبريل بنسبة 1.5% إلى 101.40 دولار للطن في بورصة سنغافورة، بينما ارتفعت العقود المستقبلية المسعرة باليوان في بورصة داليان للمرة الأولى منذ أربعة أيام. ولم تشهد عقود الصلب في شنغهاي تغيراً ملحوظاً.





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