سعر خام الحديد يقترب من 100 دولار للطن مع تباين الطلب في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تأرجحت أسعار خام الحديد بالقرب من 100 دولار للطن، حيث رسمت البيانات الصادرة عن الصين صورة متباينة لتوقعات الطلب من صناعة الصلب في البلاد.
تراجعت العقود المستقبلية -التي انخفضت بأكثر من 13% خلال الأسبوع الماضي- في البداية بنحو 3% إلى 97 دولاراً للطن في سنغافورة، ثم ارتفعت بعد ذلك. على الرغم من أن النمو الإجمالي للصين كان مدعوماً بقوة بإنتاج المصانع والاستثمار في بداية العام، إلا أن إنتاج الصلب على مستوى البلاد كان أعلى بشكل طفيف فقط خلال أول شهرين من العام.
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يواصل خام الحديد تراجعه بأكثر من الربع منذ بداية العام ليكون واحد من الأضعف أداءً بين السلع الرئيسية. وكان الركود مدفوعاً بشكل أساسي بالمخاوف بشأن الطلب في الصين، حيث يكافح المسؤولون هناك مع أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، كثيف استهلاك الصلب في البلاد. ما دفع بعض المصانع إلى خفض إنتاجها.
ضعف الطلب في الصين
“يستمر ظهور علامات الضعف في الطلب على الصلب، حيث أعلنت المصاهر الصينية عن خفض إنتاجها“، وفقاً لما قاله محللو مجموعة“إيه إن زد غروب هولدينغز” (ANZ Group Holdings Ltd) في مذكرة، ومن بينهم دانييل هاينز.
تتزايد الشحنات المتراكمة لخام الحديد في موانئ الصين (أكبر دولة مستوردة في العالم) ما يشير إلى وفرة الإمدادات. كما ارتفعت المخزونات إلى 140.9 مليون طن الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى تسجله في أكثر من عام.
ارتفع سعر خام الحديد في تداولات عقود شهر أبريل بنسبة 1.5% إلى 101.40 دولار للطن في بورصة سنغافورة، بينما ارتفعت العقود المستقبلية المسعرة باليوان في بورصة داليان للمرة الأولى منذ أربعة أيام. ولم تشهد عقود الصلب في شنغهاي تغيراً ملحوظاً.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989049
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