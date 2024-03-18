سوق أبوظبي يرتفع 6% بعد إضافة 3 أسهم للمؤشر العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6% في بداية تداولات اليوم، بعد إجراء المراجعة نصف سنوية على المؤشر الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة“فوتسي راسل”.
أظهرت بيانات السوق، أنه جرى إضافة أسهم 3 شركات إلى المؤشر، دون إجراء أي استبعاد منه. وتشمل الأسهم التي جرى إضافتها كل من، مجموعة“إيه سفن” (E7 Group)، و”انفستكورب كابيتال”، و”فينكس كورب”.
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المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989048
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