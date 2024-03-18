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سوق أبوظبي يرتفع 6% بعد إضافة 3 أسهم للمؤشر العام

3/18/2024 4:22:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6% في بداية تداولات اليوم، بعد إجراء المراجعة نصف سنوية على المؤشر الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة“فوتسي راسل”.

أظهرت بيانات السوق، أنه جرى إضافة أسهم 3 شركات إلى المؤشر، دون إجراء أي استبعاد منه. وتشمل الأسهم التي جرى إضافتها كل من، مجموعة“إيه سفن” (E7 Group)، و”انفستكورب كابيتال”، و”فينكس كورب”.

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المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107989048

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