أبل تتفاوض مع جوجل لإدخال نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي على أجهزتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجري شركة“أبل” محادثات لإدخال نموذج الذكاء الاصطناعي“جيميناي” (Gemini) التابع لـ“جوجل” على أجهزة أيفون، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، ما يمهد الطريق لاتفاق ضخم من شأنه أن يهز صناعة الذكاء الاصطناعي.
تعقد الشركتان مفاوضات نشطة للسماح لشركة” أبل” بترخيص“جيميناي” -مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من“جوجل” – لتشغيل بعض الميزات الجديدة التي ستطرح في برمجيات أيفون هذا العام، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات. كما أجرت“أبل” مؤخراً مناقشات مع“أوبن إيه آي” (OpenAI)، ونظرت في استخدام نموذجها، وفقاً للمصادر.
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إذا أثمرت الصفقة بين أبل وجوجل، فإنها ستهيئ الطريق للبحث عن شراكة بين الشركتين. لسنوات، دفعت“جوجل” التابعة لشركة“ألفابيت” لشركة“أبل” مليارات الدولارات سنوياً لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي في متصفح الويب“سفاري” Safari على أجهزة“أيفون” والأجهزة الأخرى. وقالت المصادر إن الطرفين لم يقررا بعد الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي، كما لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على كيفية تنفيذها.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107989047
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