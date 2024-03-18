أبل تتفاوض مع جوجل لإدخال نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي على أجهزتها

MENAFN - Al-Borsa News) تجري شركة“أبل” محادثات لإدخال نموذج الذكاء الاصطناعي“جيميناي” (Gemini) التابع لـ“جوجل” على أجهزة أيفون، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، ما يمهد الطريق لاتفاق ضخم من شأنه أن يهز صناعة الذكاء الاصطناعي.

تعقد الشركتان مفاوضات نشطة للسماح لشركة” أبل” بترخيص“جيميناي” -مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من“جوجل” – لتشغيل بعض الميزات الجديدة التي ستطرح في برمجيات أيفون هذا العام، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات. كما أجرت“أبل” مؤخراً مناقشات مع“أوبن إيه آي” (OpenAI)، ونظرت في استخدام نموذجها، وفقاً للمصادر.

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إذا أثمرت الصفقة بين أبل وجوجل، فإنها ستهيئ الطريق للبحث عن شراكة بين الشركتين. لسنوات، دفعت“جوجل” التابعة لشركة“ألفابيت” لشركة“أبل” مليارات الدولارات سنوياً لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي في متصفح الويب“سفاري” Safari على أجهزة“أيفون” والأجهزة الأخرى. وقالت المصادر إن الطرفين لم يقررا بعد الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي، كما لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على كيفية تنفيذها.





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