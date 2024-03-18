1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، أن البنوك التجارية في الصين شهدت فائضا صافيا طفيفا لتسويات النقد الأجنبي بقيمة 12 مليار يوان (1.69 مليار دولار) فبراير الماضي.

وأضافت أنه من حيث القيمة باليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من قبل البنوك نحو 1.09 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.08 تريليون يوان.

موضوعاتنيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان زيادة 5.5% في مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين خلال شهرين استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع 4.2% بأول شهرين 2024

وأوضحت الهيئة، اليوم الإثنين، أن سوق النقد الأجنبي في الصين شهدت أداء مستقرا، مع تدفق أكثر استقرارا لرؤوس الأموال عبر الحدود، مضيفة أن تدفقات الأموال الصافية عبر الحدود في إطار فئتي تجارة السلع واستثمارات الأوراق المالية بقيت عند مستوى مرتفع لكل من الفئتين في فبراير.

وأشارت إلى أن صافي التدفق اليومي للأموال العابرة للحدود تحت فئة تجارة السلع، بعد استثناء تأثير عطلة عيد الربيع وعوامل أخرى، ازداد بنسبة 3%على أساس سنوي خلال هذه الفترة، ما واصل دعم أساسيات تدفق رأس المال عبر الحدود.

وأضافت أن الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية للسندات المحلية سجلت مستوى أعلى بلغ 11.1 مليار دولار في فبراير الماضي، فيما تحول الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية إلى ربح صاف خلال هذه الفترة، ما يظهر رغبة أقوى لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول المقومة باليوان.