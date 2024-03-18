1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، أن البنوك التجارية في الصين شهدت فائضا صافيا طفيفا لتسويات النقد الأجنبي بقيمة 12 مليار يوان (1.69 مليار دولار) فبراير الماضي.
وأضافت أنه من حيث القيمة باليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من قبل البنوك نحو 1.09 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.08 تريليون يوان.
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وأوضحت الهيئة، اليوم الإثنين، أن سوق النقد الأجنبي في الصين شهدت أداء مستقرا، مع تدفق أكثر استقرارا لرؤوس الأموال عبر الحدود، مضيفة أن تدفقات الأموال الصافية عبر الحدود في إطار فئتي تجارة السلع واستثمارات الأوراق المالية بقيت عند مستوى مرتفع لكل من الفئتين في فبراير.
وأشارت إلى أن صافي التدفق اليومي للأموال العابرة للحدود تحت فئة تجارة السلع، بعد استثناء تأثير عطلة عيد الربيع وعوامل أخرى، ازداد بنسبة 3%على أساس سنوي خلال هذه الفترة، ما واصل دعم أساسيات تدفق رأس المال عبر الحدود.
وأضافت أن الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية للسندات المحلية سجلت مستوى أعلى بلغ 11.1 مليار دولار في فبراير الماضي، فيما تحول الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية إلى ربح صاف خلال هذه الفترة، ما يظهر رغبة أقوى لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول المقومة باليوان.
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