الأهلى ومصر للصرافة تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت شركتا“الأهلي للصرافة”، و”مصر للصرافة”، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس، أكثر من 3 مليارات و75 مليون جنيه.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن حصيلة التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته مليار و775 مليون جنيه.

موضوعات1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “مدينة مصر”: توظيف أموال شهادة“ثقة” فى الأسهم والعقارات “البورصة” ترصد خريطة حدود الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان بعد رفعها

وأوضح، أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل“الريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والعملة الأوروبية اليورو”، والباقى من عملات أقل تداولا.

في السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة ، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، تجاوزت ما قيمته مليارو300 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزى الأخيرة في 6 مارس، أي خلال الـ11 يوما الماضية.

واوضح فوزى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 65%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودى بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى سجل 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 47.25 جنيه للشراء، و 47.35 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.