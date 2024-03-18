الأهلى ومصر للصرافة تجذبان حصيلة عملات تتخطى 3 مليارات جنيه منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نجحت شركتا“الأهلي للصرافة”، و”مصر للصرافة”، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس، أكثر من 3 مليارات و75 مليون جنيه.
من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن حصيلة التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته مليار و775 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
1.7 مليار دولار فائض البنوك الصينية لتسويات النقد الأجنبي في فبراير “مدينة مصر”: توظيف أموال شهادة“ثقة” فى الأسهم والعقارات “البورصة” ترصد خريطة حدود الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان بعد رفعها
وأوضح، أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل“الريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والعملة الأوروبية اليورو”، والباقى من عملات أقل تداولا.
في السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة ، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، تجاوزت ما قيمته مليارو300 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزى الأخيرة في 6 مارس، أي خلال الـ11 يوما الماضية.
واوضح فوزى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 65%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودى بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5%.
وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى سجل 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 47.25 جنيه للشراء، و 47.35 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
MENAFN18032024000202011048ID1107989045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.